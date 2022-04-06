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futebol

Portuguesa-RJ leva jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, para Londrina

Partida que acontecerá no dia 20 de abril será disputada no Estádio do Café. Lusa justificou escolha por questões financeiras...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 15:26
O Corinthians não vai enfrentar a Portuguesa da Ilha do Governador nno Rio de Janeiro, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A Lusa decidiu levar a partida, na qual tem o mando, para o Estádio do Café, em Londrina, no Paraná.O time carioca utilizou a sua conta no Twitter para explicar a decisão como tentativa de conseguir uma boa quantia financeira para montar um elenco competitivo para a disputa da Série D, já que o estádio Luso-Brasileiro tem capacidade inferior a 10 mil lugares, mínimo autorizado pela CBF para sediar partidas da terceira fase da Copa do Brasil, e o clube não conseguiu as autorizações necessárias para a implantação de arquibancadas provisórias para a partida.
> TABELA - Confira a tabela da Copa do Brasil > GUIA - Tudo o que você precisa saber do Timão na Libertadores 2022> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história corintiana
A Portuguesa também ressaltou que outros estádios localizados no Rio de Janeiro, como o Nilton Santos, do Botafogo, e São Januário, do Vasco da Gama, teriam alto custo de locação. A CBF definiu na noite da última terça-feira (5) a data e horário da partida entre Portuguesa-RJ e Corinthians, que acontecerá no dia 20 de abril, uma quarta-feira, às 21h30, com transmissão em TV aberta para São Paulo, pela Rede Globo, além do SporTV e Premiere, nos canais fechados.
O jogo de volta, que será disputado na Neo Química Arena, ainda não teve data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol.
O Corinthians vai em busca do quarto título da Copa do Brasil, algo que não acontece há 13 anos. As conquistas corintianas no torneio aconteceram em 1995, 2002 e 2009.
Crédito: EstádiodoCafécostumareceberaspartidasdoLondrinaEsporteClube(Foto:Divulgação

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