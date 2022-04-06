Portuguesa-RJ leva jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, para Londrina

O Corinthians não vai enfrentar a Portuguesa da Ilha do Governador nno Rio de Janeiro, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A Lusa decidiu levar a partida, na qual tem o mando, para o Estádio do Café, em Londrina, no Paraná.O time carioca utilizou a sua conta no Twitter para explicar a decisão como tentativa de conseguir uma boa quantia financeira para montar um elenco competitivo para a disputa da Série D, já que o estádio Luso-Brasileiro tem capacidade inferior a 10 mil lugares, mínimo autorizado pela CBF para sediar partidas da terceira fase da Copa do Brasil, e o clube não conseguiu as autorizações necessárias para a implantação de arquibancadas provisórias para a partida.

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A Portuguesa também ressaltou que outros estádios localizados no Rio de Janeiro, como o Nilton Santos, do Botafogo, e São Januário, do Vasco da Gama, teriam alto custo de locação. A CBF definiu na noite da última terça-feira (5) a data e horário da partida entre Portuguesa-RJ e Corinthians, que acontecerá no dia 20 de abril, uma quarta-feira, às 21h30, com transmissão em TV aberta para São Paulo, pela Rede Globo, além do SporTV e Premiere, nos canais fechados.

O jogo de volta, que será disputado na Neo Química Arena, ainda não teve data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol.

O Corinthians vai em busca do quarto título da Copa do Brasil, algo que não acontece há 13 anos. As conquistas corintianas no torneio aconteceram em 1995, 2002 e 2009.