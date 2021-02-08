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futebol

Português: Jorge Jesus volta após Covid-19, e Benfica vence o Famalicão

Encarnados têm início arrasador, marcam duas vezes em sete minutos, e definem a vitória logo cedo. Ex-técnico do Flamengo, recuperado da Covid-19, volta a comandar a equipe...
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Publicado em 

08 fev 2021 às 18:04

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:04

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Depois de quatro jogos sem vencer no Campeonato Português, o Benfica reencontrou o caminho das vitórias nesta segunda-feira. Em jogo válido pela 18ª rodada do torneio, os Encarnados venceram por 2 a 0, com gols de Darwin Núñez e Otamendi, e chegaram aos 37 pontos. O jogo marcou o retorno de Jorge Jesus ao banco de reservas após o técnico testar positivo para a Covid-19.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsJogando em casa, o Benfica se lançou ao ataque logo no início e com sete minutos de jogo já vencia por 2 a 0. Cebolinha, aos três minutos, fez jogada pela direita e tocou para Darwin Núñez só escorar para o gol vazio, enquanto o zagueiro Otamendi aproveitou rebote do goleiro Luiz Lúcio e fez o segundo.
Na etapa final, a equipe lisboeta diminuiu o ritmo de jogo, criou menos oportunidades de gol, e esperou o apito final. O Famalicão, que briga contra o rebaixamento, até se lançou ao ataque, mas não assustou muito o goleiro Vlachodimos.

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