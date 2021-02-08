Português: Jorge Jesus volta após Covid-19, e Benfica vence o Famalicão

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Depois de quatro jogos sem vencer no Campeonato Português, o Benfica reencontrou o caminho das vitórias nesta segunda-feira. Em jogo válido pela 18ª rodada do torneio, os Encarnados venceram por 2 a 0, com gols de Darwin Núñez e Otamendi, e chegaram aos 37 pontos. O jogo marcou o retorno de Jorge Jesus ao banco de reservas após o técnico testar positivo para a Covid-19.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsJogando em casa, o Benfica se lançou ao ataque logo no início e com sete minutos de jogo já vencia por 2 a 0. Cebolinha, aos três minutos, fez jogada pela direita e tocou para Darwin Núñez só escorar para o gol vazio, enquanto o zagueiro Otamendi aproveitou rebote do goleiro Luiz Lúcio e fez o segundo.