  • Porto x Benfica: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português
futebol

Porto x Benfica: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Porto ocupa a liderança da Primeira Liga e busca abrir vantagem dos Encarnados na tabela de classificação. Benfica vive momento de crise após demissão de Jorge Jesus...
LanceNet

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 13:42

O Porto recebe o Benfica nesta quinta-feira, às 18h (horário de Brasília), pelo Campeonato Português. Os Dragões ocupam a liderança na classificação e buscam abrir vantagem para os Encarnados, que vivem um momento de crise após a demissão de Jorge Jesus.PROBLEMAS NO PORTO​A equipe de Sérgio Conceição não irá contar com Luis Díaz, principal atleta dos Dragões na temporada, por conta do colombiano ter testado positivo para a Covid-19. O líder da Primeira Liga também não deve contar com Pepe, Marcano e Grujic.
CRISE NO BENFICA​Na última terça-feira, Jorge Jesus foi mandado embora do Benfica após uma revolta dos atletas com a comissão técnica do Míster. Com isso, Nélson Veríssimo, ex-comandante do Benfica B, irá dirigir a equipe no Estádio do Dragão e com uma pressão enorme nas costas.
FICHA TÉCNICA:Porto x Benfica
Data e horário: 30/12/2021, às 18h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Costa; Mario, Cardoso e Mbemba, Sanusi; Corona, Vitinha, Uribe e Otávio; Taremi e Evanilson
Desfalques: Ivan Marcano, Pepe e Marko Grujic (machucados). Luis Díaz (Covid-19)
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Almeida, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Silva, Núñez e Pizzi
Desfalques: Lucas Verissimo, Rodrigo Pinho e Nemanja Radonjic (machucados)
