Porto x Benfica: saiba as informações sobre o jogo

Crédito: Miguel Riopa / AFP

Porto e Benfica se enfrentam nesta sexta-feira (15) pela 14ª rodada do Campeonato Português. Os dois rivais estão empatados com 31 pontos na segunda e terceira colocação da Liga, com o Porto tendo vantagem no saldo de gols. O apito inicial acontece às 18h (de Brasília) no Estádio do Dragão.

O Sporting conseguirá manter a liderança? Veja a tabela do Português A equipe do Porto, treinada por Sérgio Conceição, já mantém uma sequência de jogos sem perder desde outubro, somando dezesseis jogos. Na busca pelo bicampeonato, o time chega em alta após eliminar o Nacional da Madeira na Taça de Portugal por 4 a 2, contando com um gol salvador do brasileiro Evanilson nos minutos finais do segundo tempo.

O Benfica também segue em boa fase, com o time de Jorge Jesus ajustando-se cada vez mais. A equipe também conseguiu a classificação na Taça de Portugal, vencendo o Estrela da Amadora por 4 a 0, e agora busca repetir o repertório no Campeonato Português.

Os dois rivais enfrentaram-se também na Supertaça de Portugal, com o Porto levando a melhor na ocasião. Com gols de Sérgio Oliveira e Luis Díaz, a equipe deixou o Benfica para trás e conquistou o troféu.

Hoje, Porto e Benfica ainda estão atrás do Sporting, líder do campeonato com 35 pontos. O confronto pode deixar um dos adversários encostado na ponta da tabela em uma partida vital para o turno.FICHA TÉCNICAPorto x Benfica

Data e horário: 15/01/2021, às 18h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Árbitro: Luis GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter RuffoOnde ver: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMESPORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Marchesin; Nanu, Pepe, Diogo Leite e Sanusi; Sérgio Oliveira, Uribe, Jesús Corona e Luis Díaz; Marega e Taremi.

Desfalques: Manafá, Fábio Vieira, Francisco Meixedo e Carraça (Covid-19)

BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa e Everton; Darwin Núñez e Luca Waldschmidt