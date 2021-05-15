Porto vence o Rio Ave, e assegura vaga na fase de grupos da Champions

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

O Porto garantiu vaga na fase de grupos da Champions League. Neste sábado, os Dragões foram até a Vila do Conde para encarar o Rio Ave e o time de Sérgio Conceição venceu por 3 a 0, com gols de Toni Martínez, Luis Díaz e Sérgio Oliveira. Com o resultado, o time azul e branco impossibilita que o Benfica o alcance na última rodada.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsPRIMEIRO TEMPO MORNOO primeiro tempo terminou empatado sem gols no Estádio dos Arcos. Apesar do placar zerado, o Porto tentou criar algumas chances e teve o controle da bola. Apostando em contra-ataques, o Rio Ave tentou surpreender em jogadas rápidas.

PASSEIOA etapa final, porém, foi completamente diferente. Toni Martínez abriu o placar depois de boa jogada de João Mario, Luis Díaz ampliou apenas três minutos depois e Sérgio Oliveira definiu a vitória. Os três gols foram marcados num intervalo de 11 minutos.

SITUAÇÃOCom a vitória, o Porto chegou aos 77 pontos e garantiu a vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions League. Os Dragões não poderão mais ser alcançados pelo Benfica, terceiro colocado, com 73 pontos.

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