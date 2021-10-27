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futebol

Portal: Barcelona recusou oferta de gigante por Frenkie de Jong

Bayern de Munique realizou proposta pela contratação do meio-campista holandês na última janela de transferências. Manchester City também está interessado no atleta...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 10:18
Crédito: AFP
Frenkie de Jong, meia do Barcelona, foi alvo do Bayern de Munique na última janela de transferências. Segundo o "The Sun", o clube da Catalunha recusou uma oferta no valor de 70 milhões de euros (R$ 452,5 milhões) da equipe bávara pelo atleta.Além do clube alemão, o Manchester City também demonstrou interesse na contratação do holandês. No entanto, o time dirigido por Pep Guardiola não chegou a oferecer nenhuma proposta aos culés, embora uma negociação não esteja descartada nas próximas janelas.
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Há um ano, o Barcelona acertou a renovação contratual de De Jong, que tem vínculo com a equipe blaugrana até 2026. Além disso, o jogador possui uma multa de rescisão contratual estipulada em 400 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões), o que impede que um rival acerte a contratação do meia sem precisar do aval dos catalães.
Além disso, o holandês faz parte da coluna vertebral que o Barcelona monta visando montar um elenco competitivo ao longo prazo. Além do camisa 21, Pedri, Gavi e Ansu Fati também são tratados como peças imprescindíveis para o futuro.

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