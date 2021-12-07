Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Portal afirma que Diego Aguirre não seguirá no Internacional em 2022

Informação publicada pelo jornalista Marinho Saldanha aponta que clube também fará intensa reformulação no elenco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 11:21

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:21

Caminhando para um fim de ano com tom melancólico no sentido de não obter vaga sequer para a fase anterior aos grupos da Libertadores, o Internacional trabalha nos bastidores com o planejamento da próxima temporada onde mudanças na comissão técnica devem acontecer. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação publicada por Marinho Saldanha no portal 'UOL', o Colorado não manterá Diego Aguirre no cargo de técnico assim como tampouco renovará o contrato de alguns nomes que, desde sua chegada, já ostentaram postos de titular.
O goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Lucas Ribeiro e o lateral direito Renzo Saravia tem contrato com término neste mês de dezembro e a diretoria não tem a intenção de propor uma renovação.
Outros que também devem acabar saindo sem maiores esforços são Zé Gabriel, Boschilia e até Victor Cuesta, tendo o último contrato até junho do próximo ano. Podendo, assim, assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro.
Já nos casos dos meio-campistas Patrick e Edenílson, dois dos mais regulares atletas do Inter nos últimos anos, os respectivos potenciais de valorização são vistos como importantes ativos a serem negociados para "engordar" o caixa do clube na busca por novas peças no mercado.
O último compromisso oficial do Internacional no ano acontecerá frente ao Bragantino, na próxima quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. Tendo 48 pontos em 12° lugar, o Colorado precisa vencer para não depender de nenhum resultado visando assegurar seu posto na próxima edição da Sul-Americana.
Crédito: TreinadorviutimecairderendimentoapósoGreNal(Divulgação/FlickrInternacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados