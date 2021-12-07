Portal afirma que Diego Aguirre não seguirá no Internacional em 2022

Caminhando para um fim de ano com tom melancólico no sentido de não obter vaga sequer para a fase anterior aos grupos da Libertadores, o Internacional trabalha nos bastidores com o planejamento da próxima temporada onde mudanças na comissão técnica devem acontecer. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação publicada por Marinho Saldanha no portal 'UOL', o Colorado não manterá Diego Aguirre no cargo de técnico assim como tampouco renovará o contrato de alguns nomes que, desde sua chegada, já ostentaram postos de titular.

O goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Lucas Ribeiro e o lateral direito Renzo Saravia tem contrato com término neste mês de dezembro e a diretoria não tem a intenção de propor uma renovação.

Outros que também devem acabar saindo sem maiores esforços são Zé Gabriel, Boschilia e até Victor Cuesta, tendo o último contrato até junho do próximo ano. Podendo, assim, assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro.

Já nos casos dos meio-campistas Patrick e Edenílson, dois dos mais regulares atletas do Inter nos últimos anos, os respectivos potenciais de valorização são vistos como importantes ativos a serem negociados para "engordar" o caixa do clube na busca por novas peças no mercado.

O último compromisso oficial do Internacional no ano acontecerá frente ao Bragantino, na próxima quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. Tendo 48 pontos em 12° lugar, o Colorado precisa vencer para não depender de nenhum resultado visando assegurar seu posto na próxima edição da Sul-Americana.