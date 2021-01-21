Porta dos Fundos lança canal na plataforma Twitch e irá transmitir partida do Flamengo

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A Porta dos Fundos, produtora de vídeos de comédia, anunciou o lançamento de um canal na Twitch, batizado de "Salve". Dentre os conteúdos transmitidos na ferramenta, serão incluídos jogos de futebol, e a primeira partida exibida com imagens será entre Athletico-PR e Flamengo, no próximo domingo. A informação foi divulgada em primeira mão pelo UOL.

+ Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoO duelo será disputado na Arena da Baixada, às 16h (de Brasília), e é válido pela 32ª do Campeonato Brasileiro. Quem quiser acompanhar terá que ser inscrito no canal - ao custo de R$ 22,99. Torcedores com conta ativa na Amazon Prime que ainda não tiverem utilizado o benefício da inscrição gratuita mensal da Twitch Prime terão acesso de graça.

Já nesta quinta-feira, o canal irá acompanhar o jogo entre Flamengo e Palmeiras, mas a transmissão não terá imagens. Antonio Tabet, fundador da Porta dos Fundos, terá a companhia dos convidados Arnaldo Ribeiro e Téo Benjamin.

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