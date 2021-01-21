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Porta dos Fundos lança canal na plataforma Twitch e irá transmitir partida do Flamengo

Confronto contra o Athletico-PR no próximo domingo, às 16h (de Brasília) será transmitido com imagens pela plataforma de streaming...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 15:24

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 15:24

Crédito: Divulgação
A Porta dos Fundos, produtora de vídeos de comédia, anunciou o lançamento de um canal na Twitch, batizado de "Salve". Dentre os conteúdos transmitidos na ferramenta, serão incluídos jogos de futebol, e a primeira partida exibida com imagens será entre Athletico-PR e Flamengo, no próximo domingo. A informação foi divulgada em primeira mão pelo UOL.
+ Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoO duelo será disputado na Arena da Baixada, às 16h (de Brasília), e é válido pela 32ª do Campeonato Brasileiro. Quem quiser acompanhar terá que ser inscrito no canal - ao custo de R$ 22,99. Torcedores com conta ativa na Amazon Prime que ainda não tiverem utilizado o benefício da inscrição gratuita mensal da Twitch Prime terão acesso de graça.
Já nesta quinta-feira, o canal irá acompanhar o jogo entre Flamengo e Palmeiras, mas a transmissão não terá imagens. Antonio Tabet, fundador da Porta dos Fundos, terá a companhia dos convidados Arnaldo Ribeiro e Téo Benjamin.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão
- O Salve é um convite para todo tipo de interação. O formato tem a tradicional dinâmica dos programas de podcast, com atmosfera de uma 'anti mesa redonda', que vai abordar assuntos variados, atuais ou não, mas sempre com humor, ousadia e liberdade - disse Antonio Tabet.

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