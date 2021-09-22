Por volta do público ao Couto Pereira, Coritiba abre check-in para sócios

Crédito: Verdão joga sem torcida há um ano e meio (Reprodução/Twitter Coritiba

O reencontro do torcedor do Coritiba com a equipe tem data e horário marcados para acontecer: sábado (25), às 21h (de Brasília) em partida da 26ª Rodada na Série B do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ter a presença de cinco mil torcedores no Estádio Couto Pereira no fim de semana, o atual líder da segunda divisão usará o sistema de check-in com login de senha dos usuários que são sócios Coxa Branca em adendo a apresentação de teste negativo feito 48 horas antes da partida.

As prioridades para a obtenção de ingresso estarão baseadas de acordo com o plano pago pelo sócio em questão (Alma Guerreira, Raça Verdão, Nunca Abandona, Coxa Doido e Campeão) foram publicadas pelo clube em seu site oficial. As datas de abertura variam desta quarta-feira até a próxima sexta dentro da limitação de disponibilidade.

Terão grau máximo de prioridade no check-in, além dos sócios no plano de valor mais alto, também os sócios com adesão o dia 4 de agosto desse ano bem como aqueles que fizeram a quitação das anuidades de 2022 até o dia 1° de setembro em iniciativa que foi promovida pelo próprio Coritiba.