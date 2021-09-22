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futebol

Por volta do público ao Couto Pereira, Coritiba abre check-in para sócios

Clube conseguiu a liberação para ter cinco mil presentes contra o Guarani, no próximo sábado (25), pela Série B...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 16:23
Crédito: Verdão joga sem torcida há um ano e meio (Reprodução/Twitter Coritiba
O reencontro do torcedor do Coritiba com a equipe tem data e horário marcados para acontecer: sábado (25), às 21h (de Brasília) em partida da 26ª Rodada na Série B do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ter a presença de cinco mil torcedores no Estádio Couto Pereira no fim de semana, o atual líder da segunda divisão usará o sistema de check-in com login de senha dos usuários que são sócios Coxa Branca em adendo a apresentação de teste negativo feito 48 horas antes da partida.
As prioridades para a obtenção de ingresso estarão baseadas de acordo com o plano pago pelo sócio em questão (Alma Guerreira, Raça Verdão, Nunca Abandona, Coxa Doido e Campeão) foram publicadas pelo clube em seu site oficial. As datas de abertura variam desta quarta-feira até a próxima sexta dentro da limitação de disponibilidade.
Terão grau máximo de prioridade no check-in, além dos sócios no plano de valor mais alto, também os sócios com adesão o dia 4 de agosto desse ano bem como aqueles que fizeram a quitação das anuidades de 2022 até o dia 1° de setembro em iniciativa que foi promovida pelo próprio Coritiba.
Antes do esperado reencontro, o Coxa está na cidade de Salvador para, nesta quarta, duelar às 19h (de Brasília) contra o Vitória no Barradão.

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