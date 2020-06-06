Por valorização, Santos e Veríssimo acertam renovação contratual

Crédito: Ivan Storti/Santos

A novela referente a renovação contratual entre Santos e o zagueiro Lucas Veríssimo está próxima do fim. Clube e atleta chegaram a um acordo para extensão do vínculo até 2024.

A informação foi publicada inicialmente pelo “Globoesporte.com” e confirmada pelo LANCE!. E MAIS:O mundo em 2011, ano em que o Santos conquistou o tri da LibertadoresOs artilheiros do Santos no título da Libertadores em 2011; relembreDesde o fim do ano passado, jogador e diretoria vinham se desentendendo. O jogador, que foi uma das principais peças do Peixe na última temporada, cobrava valorização no clube, com aumento salarial e bonificações. Após a vitória por 1 a 0 contra o Delfin (ECU), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na Vila Belmiro, no dia 10 de março, no qual Veríssimo foi o autor do gol da vitória, o zagueiro cobrou publicamente o presidente José Carlos Peres, tanto na saída de campo, quanto na zona mista.

– A única coisa que peço é valorização. Já tive propostas aqui no clube e ainda não fui valorizado. Digo isso diretamente para o Peres – disse à época

– Trataram outras situações com prioridade. Parece que o Lucas Veríssimo não dá tanta atenção. Só peço valorização do clube, que é algo natural de acontecer. Flamengo faz, Palmeiras faz e até o Santos faz. Teve um jogador aqui que a situação foi resolvida em uma semana e a minha se estende – completou referindo-se a rápida resolução na extensão de contrato do atacante Soteldo, em fevereiro.