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Por vaga direta na Libertadores, Fluminense precisa superar o próprio aproveitamento fora de casa

Tricolor só venceu mais de dois jogos fora de casa em três ocasiões; Time tem 31.3% de aproveitamento como visitante...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 06:00

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 06:00

Com apenas três rodadas pela frente, o Fluminense se prepara para enfrentar Atlético-MG e Bahia, fora de casa, nos próximos dois jogos. Após conquistar 15 pontos nos últimos cinco duelos no Maracanã, o time precisa ter um resultado que só obteve em três momentos da temporada: vencer mais de dois jogos consecutivos sem o mando de campo. Embora o aproveitamento do Flu no Maracanã seja favorável, a situação fora de casa é a inversa. Em 7 duelos, o time venceu apenas quatro, com 31.3% de aproveitamento. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG. Na sequência do Campeonato Brasileiro, o clube ainda não conseguiu emplacar mais de duas vitórias consecutivas como visitante. Contudo, considerando partidas de diferentes competições, o episódio ocorreu somente três vezes.A primeira sequência favorável do Fluminense aconteceu no Campeonato Carioca, quando o time venceu o Flamengo, Bangu e Boavista, da terceira à quinta rodada. Depois, triunfou sobre o Macaé, pelo estadual, e Santa Fe, pela fase de grupos da Libertadores. O feito só voltou a se repetir em julho, quando ganhou do Sport, pelo Brasileiro, e Cerro Porteño, pelas oitavas de final do torneio continental.Desacostumado à uma campanha regular, o Fluminense tem pela frente dois desafios contra adversários determinados. Em caso de vitória em casa, o Galo pode confirmar o título do Brasileiro, enquanto o Bahia luta para não entrar na zona de rebaixamento. O último confronto ocorre contra a Chapecoense, lanterna do campeonato, no Maracanã.
> Confira a classificação do BrasileiroAssim, o grupo tem a missão de superar a própria marca de sétimo pior visitante do Brasileiro. Somente desta forma o Fluminense tem condição de alcançar o objetivo principal da temporada: a classificação direta para a Libertadores, grande motivador do time nesta reta final de campeonato. Caso consiga os três pontos no Mineirão, neste domingo, o Tricolor pode encerrar a semana na tranquilidade do G4.
Crédito: Fluminensesóconseguiuganharmaisdedoisjogosforadecasatrêsvezesem2021(LucasMerçon/FluminenseFC

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