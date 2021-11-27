Por vaga direta na Libertadores, Fluminense precisa superar o próprio aproveitamento fora de casa

Com apenas três rodadas pela frente, o Fluminense se prepara para enfrentar Atlético-MG e Bahia, fora de casa, nos próximos dois jogos. Após conquistar 15 pontos nos últimos cinco duelos no Maracanã, o time precisa ter um resultado que só obteve em três momentos da temporada: vencer mais de dois jogos consecutivos sem o mando de campo. Embora o aproveitamento do Flu no Maracanã seja favorável, a situação fora de casa é a inversa. Em 7 duelos, o time venceu apenas quatro, com 31.3% de aproveitamento. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG. Na sequência do Campeonato Brasileiro, o clube ainda não conseguiu emplacar mais de duas vitórias consecutivas como visitante. Contudo, considerando partidas de diferentes competições, o episódio ocorreu somente três vezes.A primeira sequência favorável do Fluminense aconteceu no Campeonato Carioca, quando o time venceu o Flamengo, Bangu e Boavista, da terceira à quinta rodada. Depois, triunfou sobre o Macaé, pelo estadual, e Santa Fe, pela fase de grupos da Libertadores. O feito só voltou a se repetir em julho, quando ganhou do Sport, pelo Brasileiro, e Cerro Porteño, pelas oitavas de final do torneio continental.Desacostumado à uma campanha regular, o Fluminense tem pela frente dois desafios contra adversários determinados. Em caso de vitória em casa, o Galo pode confirmar o título do Brasileiro, enquanto o Bahia luta para não entrar na zona de rebaixamento. O último confronto ocorre contra a Chapecoense, lanterna do campeonato, no Maracanã.