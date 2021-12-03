Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Por vaga direta na Libertadores, Bragantino quer surpreender o Atlético-MG

Massa Bruta vive momento ruim na temporada e precisa acabar com a crise diante do atual campeão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:58

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:58

Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o Bragantino tem mais três partidas para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O primeiro desafio é o Atlético-MG, atual campeão, que irá reencontrar a sua torcida no Mineirão e promete uma grande festa.
Caso o Massa Bruta não vença a sua partida, o time de Barbieri vai precisar torcer contra o Fortaleza, que nesta sexta-feira encara o Juventude, na Arena Castelão.
Após 36 partidas, o Bragantino aparece na 5ª colocação, com 53 pontos. O Fortaleza, seu principal perseguidor, está com 52 pontos.
Crédito: ArthuréumadasapostasdoBragantino(Foto:AriFerreira/RedBullBragantino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados