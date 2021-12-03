Por vaga direta na Libertadores, Bragantino quer surpreender o Atlético-MG

Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o Bragantino tem mais três partidas para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

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O primeiro desafio é o Atlético-MG, atual campeão, que irá reencontrar a sua torcida no Mineirão e promete uma grande festa.

Caso o Massa Bruta não vença a sua partida, o time de Barbieri vai precisar torcer contra o Fortaleza, que nesta sexta-feira encara o Juventude, na Arena Castelão.

Após 36 partidas, o Bragantino aparece na 5ª colocação, com 53 pontos. O Fortaleza, seu principal perseguidor, está com 52 pontos.