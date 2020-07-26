Por vaga, Corinthians terá de superar retrospecto ruim contra 'pequenos'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Se o Corinthians chegou a esta 12ª rodada do Paulistão dependendo de outros resultados para garantir classificação nas quartas de final, é pelo fato de ter acumulado resultados ruins ao longo das dez primeiras rodadas da competição, principalmente diante dos times "pequenos", espectro em que se inclui o Oeste, adversário no jogo decisivo deste domingo, na Arena Barueri.Sendo assim, a fim de se classificar para a fase de mata-mata do estadual, o Timão terá de superar esse retrospecto fraco, já que só é possível sonhar com a vaga se bater o Rubrão. Um empate ou uma derrota já elimina a equipe de Tiago Nunes e classifica o Guarani. Portanto, não haverá espaço para repetir os vacilos cometidos no campeonato antes da paralisação por conta do pandemia.

Das oito partidas do Paulistão em que enfrentou times "menores", o Corinthians conseguiu apenas uma vitória, diante do Botafogo-SP, por 4 a 1, logo na primeira rodada da competição. Desde então, o Alvinegro não voltou a vencer adversários dessa lista dos clubes de menos expressão no torneio.Além do triunfo, são quatro empates: Mirassol (1 a 1), Santo André (1 a 1), Novorizontino (1 a 1) e Ituano (1 a 1), sendo dois dentro de casa e dois como visitante. Outro detalhe é que o resultado contra os últimos três adversários citados foram em sequência, completando cinco rodadas consecutivas sem vencer antes da parada, algo que só foi quebrado no Dérbi de quarta-feira.

Ainda assim, o Corinthians registrou resultados piores, já que foram três derrotas diante de equipes "menores": Ponte Preta (2 a 1), Inter de Limeira (1 a 0) e Água Santa (2 a 1), sendo duas delas fora de casa e uma como mandante. Com esse retrospecto, o Timão conquistou apenas 29,2% dos pontos que disputou nesse cenário. Não é à toa que ficou em situação tão delicada.

Curiosamente, o desempenho nos clássicos foi completamente diferente, razão pela qual o clube permanece vivo na disputa por uma vaga nas quartas. Foram duas vitórias (Santos e Palmeiras) e um empate (São Paulo), 77,8% de aproveitamento, três gols marcados e nenhum sofrido. A capacidade de se dar bem contra os rivais foi importante para bater o Verdão e permanecer na briga pela classificação. Um empate ou uma derrota já teria eliminado o Alvinegro.