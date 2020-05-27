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futebol

Por 'saúde mental,' auxiliar do Verdão mantém papo frequente com elenco

Maurício Copertino conta que ele e Vanderlei Luxemburgo conversam sempre com jogadores neste momento "muito diferente e esquisito": "Futebol é muito presencial"...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 20:47

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 20:47

Crédito: Maurício Copertino conta que, assim como Luxemburgo, mantém contato com os jogadores (Agência Palmeiras
Sem jogar desde 14 de março e mantendo treinos assistidos à distância pela comissão técnica neste mês, por conta da pandemia do coronavírus, a saúde mental dos atletas do Palmeiras tem sido uma das preocupações, segundo Maurício Copertino. O auxiliar técnico afirma que tanto ele quanto Vanderlei Luxemburgo mantém conversas frequentes com o elenco neste momento.
- Tenho entrado muito em contato com os atletas, o Vanderlei também, para conversar, bater um papo. Sabemos que a saúde mental neste momento é fundamental. Eles são meninos. Temos muitos atletas de 22 ou 21 anos que estão iniciando a carreira, assim como jogadores experientes que também sentem - disse Copertino em uma live com a coach Amanda CiaramicoliE MAIS:Luan Santana e aplicativo para banheiro: o drive-in no AllianzLuiz Adriano não vê Fla imbatível e aponta diferença para EuropaZagueiro Luan doa sangue no Allianz Parque durante pandemiaMaurício Copertino chegou ao Palmeiras com Vanderlei Luxemburgo, iniciando os treinamentos em janeiro. A interrupção dos trabalhos ocorreu somente depois de 14 partidas, sendo 12 oficiais, e a comissão técnica tem utilizado a tecnologia para manter contato com os jogadores.
- Futebol é muito presencial. E está sendo muito diferente e esquisito o momento atual. É uma situação inusitada para todos nós. Ficar tanto tempo longe dos atletas, não ter esse convívio do dia-a-dia, está sendo muito diferente para mim - comentou Copertino.
- Todos nós estamos nos adaptando em relação à tecnologia, situação de estar se vendo pela internet, dos atletas treinarem em seus espaços. Realmente, é uma situação nova, na qual a gente tem tentado conversar com os atletas - prosseguiu o auxiliar. E MAIS:

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