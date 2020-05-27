Por 'saúde mental,' auxiliar do Verdão mantém papo frequente com elenco

Crédito: Maurício Copertino conta que, assim como Luxemburgo, mantém contato com os jogadores (Agência Palmeiras

Sem jogar desde 14 de março e mantendo treinos assistidos à distância pela comissão técnica neste mês, por conta da pandemia do coronavírus, a saúde mental dos atletas do Palmeiras tem sido uma das preocupações, segundo Maurício Copertino. O auxiliar técnico afirma que tanto ele quanto Vanderlei Luxemburgo mantém conversas frequentes com o elenco neste momento.

- Tenho entrado muito em contato com os atletas, o Vanderlei também, para conversar, bater um papo. Sabemos que a saúde mental neste momento é fundamental. Eles são meninos. Temos muitos atletas de 22 ou 21 anos que estão iniciando a carreira, assim como jogadores experientes que também sentem - disse Copertino em uma live com a coach Amanda CiaramicoliE MAIS:Luan Santana e aplicativo para banheiro: o drive-in no AllianzLuiz Adriano não vê Fla imbatível e aponta diferença para EuropaZagueiro Luan doa sangue no Allianz Parque durante pandemiaMaurício Copertino chegou ao Palmeiras com Vanderlei Luxemburgo, iniciando os treinamentos em janeiro. A interrupção dos trabalhos ocorreu somente depois de 14 partidas, sendo 12 oficiais, e a comissão técnica tem utilizado a tecnologia para manter contato com os jogadores.

- Futebol é muito presencial. E está sendo muito diferente e esquisito o momento atual. É uma situação inusitada para todos nós. Ficar tanto tempo longe dos atletas, não ter esse convívio do dia-a-dia, está sendo muito diferente para mim - comentou Copertino.