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Por reforços, Santos precisa diminuir folha salarial em R$ 2 milhões

Santos começa a adotar medidas para enxugar o elenco para o técnico Fabián Bustos...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 10:54

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:54

O Santos conta com a chegada de mais três ou quatro reforços para a temporada. Com incremento significativo com a chegada de novos jogadores, o clube precisa reduzir a folha salarial do atual elenco em R$ 2 milhões.Para atingir a meta, o Peixe está enxugando o elenco principal para o argentino Fabián Bustos e a diretoria começou a pressionar os jogadores para tentar facilitar negociações.
Os volantes Jobson e Vinicius Balieiro, os meias Luizinho e Augusto e os atacantes Tailson e Allanzinho treinaram separadamente nesta quarta-feira e estão fora dos planos. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL. O zagueiro Derick e os volantes Ivonei e Kevin Malthus foram "rebaixados" para a categoria Sub-20, como antecipado pelo DIÁRIO nesta terça-feira.O clube tenta negociação para todos os jogadores citados acima. Além deles, Daniel Guedes fica sem contrato em maio e Marcos Guilherme tem empréstimo apenas até o meio do ano e vínculo não será renovado.
Veja o plantel do Santos:
Goleiros: João Paulo, John, Diógenes e Paulo MazotiZagueiros: Eduardo Bauermann, Kaiky, Maicon, Velázquez, Luiz Felipe e Robson ReisLaterais: Auro, Madson, Felipe Jonatan e Lucas PiresMeio-campistas: Camacho, Zanocelo, Pirani, Goulart, Sandry, Bruno Oliveira, Sánchez e Lucas BarbosaAtacantes: Ângelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga, Léo Baptistão, Marcos Guilherme e Rwan Seco
Crédito: TécnicoFabiánBustosvaitrabalharcommenosjogadoresnoBrasileirão(Divulgação/SantosFC

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