Por reforços, Santos precisa diminuir folha salarial em R$ 2 milhões

O Santos conta com a chegada de mais três ou quatro reforços para a temporada. Com incremento significativo com a chegada de novos jogadores, o clube precisa reduzir a folha salarial do atual elenco em R$ 2 milhões.Para atingir a meta, o Peixe está enxugando o elenco principal para o argentino Fabián Bustos e a diretoria começou a pressionar os jogadores para tentar facilitar negociações.

Os volantes Jobson e Vinicius Balieiro, os meias Luizinho e Augusto e os atacantes Tailson e Allanzinho treinaram separadamente nesta quarta-feira e estão fora dos planos. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL. O zagueiro Derick e os volantes Ivonei e Kevin Malthus foram "rebaixados" para a categoria Sub-20, como antecipado pelo DIÁRIO nesta terça-feira.O clube tenta negociação para todos os jogadores citados acima. Além deles, Daniel Guedes fica sem contrato em maio e Marcos Guilherme tem empréstimo apenas até o meio do ano e vínculo não será renovado.