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Por R$ 500 mil, Botafogo compra Vitinho e Vitor Marinho junto ao Resende

Opção de compra do Alvinegro inicialmente era de R$ 700 mil, mas Gigante do Vale diminuiu valor para negociação ter final feliz; Glorioso fica com 50% de cada um...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 22:36

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 22:36

O Botafogo fechou a permanência de dois jogadores considerados com potencial internamente. O Alvinegro concluiu a compra de Vitinho e Vitor Marinho junto ao Resende na noite desta segunda-feira, após um encontro entre representantes dos dois clubes no Rio de Janeiro. O Glorioso vai desembolsar R$ 500 mil para adquirir a dupla.+ Minutas começam a ser trocadas, e Botafogo fecha a contratação de Erison, ex-Brasil de Pelotas
Inicialmente, a opção para o clube de General Severiano adquirir os jogadores era de R$ 700 mil. O Resende abriu mão de parte do valor para que o negócio tivesse final feliz e por saber que os dois estavam adaptados ao clube. O Gigante do Vale, portanto, foi parte importante para o negócio acontecer.
Vitinho e Vitor Marinho atuaram por empréstimo no time sub-20 na última temporada - o primeiro, inclusive, chegou a fazer uma partida pelo profissional. Os dois foram titulares com Ricardo Resende e ajudaram o time de base na conquista da Copa Rio/OPG e o vice na Copa do Brasil.
Os direitos econômicos de cada jogador serão divididos entre os clubes - 50% para cada nos dois casos. O Botafogo vai quitar as parcelas do pagamento nos próximos meses.
Vitinho, inclusive, apareceu na reapresentação do elenco principal nesta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. Vitor Marinho é esperado nos próximos dias. Os dois farão a pré-temporada com a equipe profissional e ficarão à disposição de Enderson Moreira para o Campeonato Carioca.
Crédito: VitinhoeVitorMarinhoemaçãopeloBotafogo(Fotos:VítorSilva/Botafogo

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