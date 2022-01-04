Por R$ 500 mil, Botafogo compra Vitinho e Vitor Marinho junto ao Resende

O Botafogo fechou a permanência de dois jogadores considerados com potencial internamente. O Alvinegro concluiu a compra de Vitinho e Vitor Marinho junto ao Resende na noite desta segunda-feira, após um encontro entre representantes dos dois clubes no Rio de Janeiro. O Glorioso vai desembolsar R$ 500 mil para adquirir a dupla.+ Minutas começam a ser trocadas, e Botafogo fecha a contratação de Erison, ex-Brasil de Pelotas

Inicialmente, a opção para o clube de General Severiano adquirir os jogadores era de R$ 700 mil. O Resende abriu mão de parte do valor para que o negócio tivesse final feliz e por saber que os dois estavam adaptados ao clube. O Gigante do Vale, portanto, foi parte importante para o negócio acontecer.

Vitinho e Vitor Marinho atuaram por empréstimo no time sub-20 na última temporada - o primeiro, inclusive, chegou a fazer uma partida pelo profissional. Os dois foram titulares com Ricardo Resende e ajudaram o time de base na conquista da Copa Rio/OPG e o vice na Copa do Brasil.

Os direitos econômicos de cada jogador serão divididos entre os clubes - 50% para cada nos dois casos. O Botafogo vai quitar as parcelas do pagamento nos próximos meses.

Vitinho, inclusive, apareceu na reapresentação do elenco principal nesta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. Vitor Marinho é esperado nos próximos dias. Os dois farão a pré-temporada com a equipe profissional e ficarão à disposição de Enderson Moreira para o Campeonato Carioca.