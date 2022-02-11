Por que Paulo Sousa muda o Flamengo a cada jogo neste início de trabalho?

Surpresas na escalação a cada partida: assim tem sido o início do trabalho de Paulo Sousa no Flamengo. Contra o Audax, nesta quinta, foi a vez de testar Isla na primeira linha de defesa, Matheuzinho e Lázaro como alas e uma dupla de ataque com Gabigol e Pedro. O técnico avaliou as experiências - clique aqui! -, e, em diversas oportunidades, tem reforçado os motivos que o levam a alterar o time jogo a jogo neste início de trabalho: controle dos minutos e aprendizagem.Paulo Sousa dirigiu o Flamengo contra Boavista, Fluminense e Audax e usou 22 atletas de linha e o goleiro Hugo Souza. Implementando seu sistema de jogo, o técnico está utilizando o início do Carioca como parte da pré-temporada, com cuidado especial aos aspectos físicos dos jogadores. Já em nível competitivo, os testes também servem para ver com quem (e como) poderá contar em 2022. - Além dos minutos, que pretendemos dar a todos, quero expô-los, de uma maneira positiva, nessa aprendizagem para tomarmos as melhores decisões - explicou Paulo Sousa, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Audax.Uma dos testes foi Isla na primeira linha defensiva. O lateral-direito, que fez sua estreia na temporada pelo Flamengo, já foi utilizado assim na seleção do Chile, e, após a partida, Paulo Sousa admitiu que o camisa 44 encontrou dificuldades. Contudo, o técnico também admitiu que a sua utilização na função também aconteceu por conta dos desfalques de Rodrigo Caio e David Luiz, por exemplo.Everton Ribeiro como ala esquerda, Filipe Luís como terceiro homem de defesa e Marinho atuando mais na faixa central do ataque foram outras indicações já feitas por Paulo Sousa para a temporada. Contra o Audax, Pedro e Gabigol também iniciaram como titulares, juntos, pela primeira vez com o português.