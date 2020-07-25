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Por problemas com renovação, jovem do Fluminense é cortado de amistoso

Daniel Lima foi chamado por Odair Hellamann para o grupo profissional contra o Botafogo, mas um entrave na negociação por um novo vínculo mudou os planos...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 02:27

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 02:27

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE
Poucas horas depois de saber que seria relacionado por Odair Hellmann para o amistoso entre Fluminense e Botafogo, o jovem Daniel Lima acabou cortado da lista. Com contrato apenas até o final desde ano, o empresário do jogador avisou ao clube que não pretende renovar o vínculo do jovem. Aos 21 anos, ele foi integrado ao elenco profissional no começo da semana e poderia fazer a estreia pela equipe principal.
Apontado como uma das joias de Xerém, o lateral-direito faz parte do elenco sub-23, mas vinha sendo recorrente no profissional. Ele, inclusive, fez a pré-temporada com o grupo.
Daniel é agenciado pelo mesmo empresário de Juninho, volante do Vasco que vive impasse na renovação com o clube, Ulisses Jorge. No caso do jogador do Cruz-Maltino, o que tem travado as conversas é a pedida salarial. Por isso, ele também não está sendo relacionado por Ramon Menezes.
Os representantes do jogador se reuniram com o Fluminense nesta semana. Para o staff, a reunião foi considerada positiva, mas o Tricolor não analisou desta maneira.
O Fluminense encara o Botafogo neste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos. As equipes se enfrentam como parte da preparação para o Campeonato Brasileiro.

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