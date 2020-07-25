Por problemas com renovação, jovem do Fluminense é cortado de amistoso

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Poucas horas depois de saber que seria relacionado por Odair Hellmann para o amistoso entre Fluminense e Botafogo, o jovem Daniel Lima acabou cortado da lista. Com contrato apenas até o final desde ano, o empresário do jogador avisou ao clube que não pretende renovar o vínculo do jovem. Aos 21 anos, ele foi integrado ao elenco profissional no começo da semana e poderia fazer a estreia pela equipe principal.

Apontado como uma das joias de Xerém, o lateral-direito faz parte do elenco sub-23, mas vinha sendo recorrente no profissional. Ele, inclusive, fez a pré-temporada com o grupo.

Daniel é agenciado pelo mesmo empresário de Juninho, volante do Vasco que vive impasse na renovação com o clube, Ulisses Jorge. No caso do jogador do Cruz-Maltino, o que tem travado as conversas é a pedida salarial. Por isso, ele também não está sendo relacionado por Ramon Menezes.

Os representantes do jogador se reuniram com o Fluminense nesta semana. Para o staff, a reunião foi considerada positiva, mas o Tricolor não analisou desta maneira.