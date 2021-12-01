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Por possível título do Atlético-MG, Globo muda horários de novelas e vai transmitir jogo contra o Bahia

Galo pode ser campeão nesta quinta-feira em Salvador...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 19:52

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:52

A TV Globo Minas vai mudar sua programação para transmitir a partida entre Bahia e Atlético-MG, nesta quinta-feira, às 18h, em jogo atrasado da 32ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo pode valer o título para o Galo, que não levanta a principal taça do futebol brasileiro desde 1971. Para isso, basta uma vitória dos comandados de Cuca.
>>> Veja a tabela do BrasileirãoA emissora informou que a transmissão do jogo começará minutos antes de a bola rolar, após a exibição "Malhação Sonhos". A novela "Quanto Mais Vida, Melhor!" vai ao ar às 20h05. A partida também vai passar no Premiere, do Grupo Globo. A novela "Nos Tempos do Imperador" e o noticiário local "MG2" não irão passar no Estado.
Crédito: GalopodesercampeãocontraoBahia,nestaquinta-feira(PedroSouza/Atlético-MG

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