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futebol

Por novos sócios, Santos faz parceria com empresa que atua no Palmeiras

Peixe ganhou mais de quatro mil sócios nos últimos meses mas ainda é um dos clubes grandes do país com o menor número de associados, fator que é importante em receita...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 19:30
Crédito: Gustavo Oliveira/athletico.com.br
O Santos anunciou nesta quarta-feira (20) uma parceria com o Grupo End to End, empresa especializada em atendimento e engajamento de fãs. A meta do clube é trabalhar o retorno de sócios inativos e conseguir novas adesões ao Programa Sócio Rei, encorpando assim as receitas mensais.Segundo o clube, o grande objetivo nesse momento é aumentar o número de associados através da recuperação da base feita via iniciativas de CRM (e-mail, WhatsApp, SMS, call center, entre outras plataformas), trazendo de volta torcedores que, por algum motivo, deixaram de ser sócios ao longo dos últimos meses.“É um imenso prazer trabalhar com o Santos, clube de tanta tradição. É motivo de muito orgulho e de responsabilidade, e todos da empresa estão muito animados para entregar ótimos resultados no projeto”, afirmou o CEO da End to End, Reginaldo Diniz.A End to End somará sua experiência ao parceiro que já atua em conjunto com o programa Sócio Rei, a Feng. “Estamos muito orgulhosos e torcendo para que esse seja o primeiro passo de muitos projetos e uma longa relação com o clube”, reforçou Diniz.
O executivo de marketing do Santos , Rafael Soares, explica que o Clube vem reestruturando o programa Sócio Rei nos últimos meses. Vale lembrar que recentemente o Santos ultrapassou a marca de 25 mil associados. A volta do público aos estádios deu um impulso ao programa de sócios do Santos, além de correntes nas redes sociais de torcedores apoiando o momento do time.
“Entendemos que era a hora de avançar e fazer uma busca ativa de sócios, não apenas de forma passiva, como o que acontecia, e buscamos uma empresa que atue com call center, entenda do público de futebol e tenha sistemas inteligentes para tratar a base de dados”, disse o dirigente, que completou: “Por isso fechamos com a End to End, que tem vários cases importantes de sucessos em outros grandes clubes e estamos muito felizes com essa parceria, acreditando que será um sucesso para o Santos”, disse Rafael.
A End to End tem cases de sucesso trabalhando com clubes como Atlético Mineiro e Palmeiras . O rival do Peixe é uma das agremiações que melhor trabalha as ações com sócios no País com o programa Avanti.

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