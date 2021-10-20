Por novos sócios, Santos faz parceria com empresa que atua no Palmeiras

Crédito: Gustavo Oliveira/athletico.com.br

O Santos anunciou nesta quarta-feira (20) uma parceria com o Grupo End to End, empresa especializada em atendimento e engajamento de fãs. A meta do clube é trabalhar o retorno de sócios inativos e conseguir novas adesões ao Programa Sócio Rei, encorpando assim as receitas mensais.Segundo o clube, o grande objetivo nesse momento é aumentar o número de associados através da recuperação da base feita via iniciativas de CRM (e-mail, WhatsApp, SMS, call center, entre outras plataformas), trazendo de volta torcedores que, por algum motivo, deixaram de ser sócios ao longo dos últimos meses.“É um imenso prazer trabalhar com o Santos, clube de tanta tradição. É motivo de muito orgulho e de responsabilidade, e todos da empresa estão muito animados para entregar ótimos resultados no projeto”, afirmou o CEO da End to End, Reginaldo Diniz.A End to End somará sua experiência ao parceiro que já atua em conjunto com o programa Sócio Rei, a Feng. “Estamos muito orgulhosos e torcendo para que esse seja o primeiro passo de muitos projetos e uma longa relação com o clube”, reforçou Diniz.

O executivo de marketing do Santos , Rafael Soares, explica que o Clube vem reestruturando o programa Sócio Rei nos últimos meses. Vale lembrar que recentemente o Santos ultrapassou a marca de 25 mil associados. A volta do público aos estádios deu um impulso ao programa de sócios do Santos, além de correntes nas redes sociais de torcedores apoiando o momento do time.

“Entendemos que era a hora de avançar e fazer uma busca ativa de sócios, não apenas de forma passiva, como o que acontecia, e buscamos uma empresa que atue com call center, entenda do público de futebol e tenha sistemas inteligentes para tratar a base de dados”, disse o dirigente, que completou: “Por isso fechamos com a End to End, que tem vários cases importantes de sucessos em outros grandes clubes e estamos muito felizes com essa parceria, acreditando que será um sucesso para o Santos”, disse Rafael.