Por mutações da Covid-19, Liverpool é impedido de enfrentar o RB Leipzig na Alemanha pela Champions League

Crédito: PHIL NOBLE/POOL/AFP

O jogo entre RB Leipzig e Liverpool, pelas oitavas de final da Champions League, no dia 16, que estava marcado para acontecer inicialmente na Red Bull Arena, casa do time germânico, pode ocorrer em outro lugar. Na luta contra a Covid-19, o governo alemão ordenou o fechamento do país para entrada de pessoas vindas de lugares afetados por mutações do vírus, como a Inglaterra.

+ Veja a tabela da Champions LeagueDe acordo com a emissora "Sky Sports" nesta quinta-feira, os Reds não terão nenhuma liberação especial para entrar no país. As únicas exceções do governo local são para cidadãos ou residentes alemães. A medida, que teve início no último sábado, é válida até o dia 17.

Caso a medida seja estendida, o Manchester City também poderá enfrentar o mesmo problema. A equipe de Pep Guardiola, assim como o Liverpool, tem pela frente um alemão na Champions (Borussia Mönchengladbach), mas o confronto está marcado para o dia 24. A priori, a entrada de pessoas vindas da Inglaterra estará liberada na Alemanha nesta data.

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Ainda segundo o canal britânico, a Uefa já está a par da situação e mantém contato com a Federação Alemã de Futebol e o governo britânico para definir o melhor cenário.