Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Por mutações da Covid-19, Liverpool é impedido de enfrentar o RB Leipzig na Alemanha pela Champions League
futebol

Por mutações da Covid-19, Liverpool é impedido de enfrentar o RB Leipzig na Alemanha pela Champions League

Governo germânico proíbe a entrada de pessoas vindas de regiões afetadas por mutações do coronavírus, como é o caso da Inglaterra, e partida poderá mudar de local...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:39
Crédito: PHIL NOBLE/POOL/AFP
O jogo entre RB Leipzig e Liverpool, pelas oitavas de final da Champions League, no dia 16, que estava marcado para acontecer inicialmente na Red Bull Arena, casa do time germânico, pode ocorrer em outro lugar. Na luta contra a Covid-19, o governo alemão ordenou o fechamento do país para entrada de pessoas vindas de lugares afetados por mutações do vírus, como a Inglaterra.
+ Veja a tabela da Champions LeagueDe acordo com a emissora "Sky Sports" nesta quinta-feira, os Reds não terão nenhuma liberação especial para entrar no país. As únicas exceções do governo local são para cidadãos ou residentes alemães. A medida, que teve início no último sábado, é válida até o dia 17.
Caso a medida seja estendida, o Manchester City também poderá enfrentar o mesmo problema. A equipe de Pep Guardiola, assim como o Liverpool, tem pela frente um alemão na Champions (Borussia Mönchengladbach), mas o confronto está marcado para o dia 24. A priori, a entrada de pessoas vindas da Inglaterra estará liberada na Alemanha nesta data.
+ Veja o Top 20 contratações mais caras da janela de inverno da Europa
Ainda segundo o canal britânico, a Uefa já está a par da situação e mantém contato com a Federação Alemã de Futebol e o governo britânico para definir o melhor cenário.
Até o momento, três hipóteses são consideradas. A primeira é a inversão de mando, com o jogo de ida acontecendo na Inglaterra e a volta na Alemanha. A segunda alternativa é a realização do jogo em outro país, em campo neutro. A terceira é o confronto sendo decidido em jogo único.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados