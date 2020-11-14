Por mais que três pontos, Flamengo recebe o Atlético-GO no Maracanã

Crédito: O técnico Rogério Ceni em atividade no Ninho do Urubu na véspera do jogo de sábado (F: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo entra em campo na noite deste sábado, no Maracanã, para enfrentar o Atlético-GO pela 21ª rodada do Brasileirão. Mais do que os três pontos que podem recolocar o time na liderança da tabela - a depender dos resultados de Internacional e Atlético-MG -, a partida também servirá como preparativo para o duelo com o São Paulo, na próxima quarta, por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

A partir das 21h30, Rogério Ceni estará na área técnica rubro-negra pela segunda vez. Na estreia, a derrota por 2 a 1 deixou uma boa impressão, mas o treinador mostrou preocupação em relação à parte física. E esse aspecto terá papel fundamental na escalação que o comandante mandará a campo. Independentemente dos 11 iniciais, o objetivo é “vencer e convencer”.CONFIRA A TABELA COMPLETA E A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOA maratona de jogos em que o Flamengo está envolvido, por conta da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, torna o desgaste físico sempre uma questão a ser avaliada pelo departamento médico e comissão técnica. Neste momento, contudo, as atenções também estão voltadas para os atletas que retornam de um longo período de inatividade. São os casos de Diego Alves, Arrascaeta, Pedro Rocha e Gabriel Barbosa.

O goleiro, por exemplo, voltou a atuar após 73 dias afastado por duas lesões, além de ter contraído a Covid-19, no último dia 11. Assim, sentiu a ausência de ritmo e, com cãibras nas duas pernas, foi substituído aos 11 minutos da etapa final. A ideia é que o camisa 1 recupere a condição ideal e seguirá como titular diante do Atlético-GO.

De acordo com Ceni, Gabigol é outro que precisa de mais tempo até recuperar 100% das condições de jogo como antes da lesão no tornozelo direito, que o tirou das partidas do Flamengo entre 30 de setembro e 8 de novembro.É a mesma situação de Arrascaeta, que atuou seus primeiros 45 minutos na derrota para o São Paulo, na quarta passada, após ser baixa no Flamengo por 38 dias, e Pedro Rocha, que, com problemas físicos, ficou sem jogar por mais de dois meses.