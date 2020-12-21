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Por mais dois meses: Guilherme Santos encaminha renovação com o Botafogo

Com contrato até o fim de dezembro, lateral-esquerdo tem acerto adiantado para ficar no Alvinegro até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 16:41
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo, aos poucos, vai cuidando das pendências contratuais do elenco. O clube de General Severiano tem um acordo adiantado para Guilherme Santos ficar no Rio de Janeiro ter o contrato de empréstimo, que se encerraria em dezembro de 2020, até fevereiro de 2021, no fim do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.
Diante da pandemia do novo coronavírus, o calendário do futebol brasileiro sofreu alterações. Como Guilherme Santos foi contrado antes da paralisação das competições, o contrato de empréstimo junto à Tombense-MG terminaria no fim do ano, mas foi estendido para que o lateral termine, pelo menos, o Campeonato Brasileiro.
As negociações com a Tombense não envolveram nenhum custo e a equipe mineira vai estender o vínculo do defensor por mais dois meses após um contato considerado tranquilo entre as partes. Antes, Keisuke Honda e Bruno Nazário - este até junho de 2021 - haviam estendido os contratos com o Alvinegro até o ano que vem.
Atualmente lesionado, Guilherme Santos trabalha para retornar aos gramados ainda em 2020. Considerado um "coringa" por poder atuar em várias posições do gramado, ele tem 22 partidas na temporada.

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