Por mais dois meses: Guilherme Santos encaminha renovação com o Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo, aos poucos, vai cuidando das pendências contratuais do elenco. O clube de General Severiano tem um acordo adiantado para Guilherme Santos ficar no Rio de Janeiro ter o contrato de empréstimo, que se encerraria em dezembro de 2020, até fevereiro de 2021, no fim do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.

Diante da pandemia do novo coronavírus, o calendário do futebol brasileiro sofreu alterações. Como Guilherme Santos foi contrado antes da paralisação das competições, o contrato de empréstimo junto à Tombense-MG terminaria no fim do ano, mas foi estendido para que o lateral termine, pelo menos, o Campeonato Brasileiro.

As negociações com a Tombense não envolveram nenhum custo e a equipe mineira vai estender o vínculo do defensor por mais dois meses após um contato considerado tranquilo entre as partes. Antes, Keisuke Honda e Bruno Nazário - este até junho de 2021 - haviam estendido os contratos com o Alvinegro até o ano que vem.