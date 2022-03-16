Por inédito 100% em clássicos em Paulistão de grupos, Abel deve escalar força máxima no Palmeiras

Por mais que tenha minimizado a importância dos clássicos em entrevistas, o técnico Abel Ferreira parece ter entendido o peso que tem um dérbi entre Palmeiras e Corinthians e por isso deve escalar força máxima para o duelo entre os rivais nesta quinta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista.Ainda sem poder contar com Luan, que segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, Murilo deve ganhar mais uma chance na zaga ao lado de Gustavo Gómez.

A única dúvida de Abel é na frente de ataque. Gustavo Scarpa, que jogou diante do Santos, luta para recuperar a posição nos 11 iniciais. Diante do São Paulo, Wesley foi o escolhido pelo português para começar jogando, mas Gabriel Veron corre por fora para começar como titular diante do rival alvinegro.

Com isso, o Palmeiras deve jogar com Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron ou Wesley).

Gabriel Menino e Patrick de Paula, que estavam no departamento médico, voltaram na segunda-feira (15) a trabalhar no campo com os demais jogadores. Mayke, com uma entorse no tornozelo direito, seguirão de fora.

Em campo, a partida vale para o Verdão apenas a melhor campanha geral do Estadual. Ainda invicto e com apenas um gol sofrido, tem 26 pontos. Precisa só de mais um para garantir o feito, que lhe dará o direito de disputar em casa todos os confrontos pelo mata-mata da competição.

Além disso, o Palmeiras busca diante do Corinthians um marco inédito. Desde que o atual formato do Paulistão foi implementado, em 2014, o clube nunca conseguiu vencer todos os rivais na fase de grupos da disputa. Nesta temporada já venceu São Paulo e Santos por 1 a 0.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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