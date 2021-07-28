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futebol

Por indisciplina, Santos multa e afasta cinco jogadores do Sub-23

Jogadores foram multados em 50% dos salários e seguem afastado da equipe de Aspirantes...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:10

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 15:10
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos multou o zagueiro João Cubas, o volante Felipe Carvalho, o meia Anderson Ceará e os atacantes Moraes e Rwan por indisciplina. O quinteto do Sub-23 treinará separado do elenco nos próximos dias e terá 50% do salário cortado pelo departamento de futebol. A informação foi publicada primeiramente pela Gazeta Esportiva.A assessoria do clube não informou até quando vai a suspensão e o assunto segue sendo tratado internamente pela diretoria. Foram seis rodadas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes até então. O zagueiro João Cubas foi titular em quatro e entrou durante a partida na quarta rodada. O volante Felipe Carvalho não vêm sendo tão utilizado, foi titular apenas na primeira rodada e entrou durante a partida na quinta,
O meia Anderson Ceará foi titular em três partidas, chegou a marcar um gol diante a equipe do Ceará e foi expulso contra o Ponte Preta. O atacante Moraes vinha entrando ao decorrer dos jogos, foi titular apenas na quinta rodada e tem dois gols na competição. O atacante Rwan é o artilheiro do Peixe no Aspirantes com três gols, ele foi titular nas cinco partidas e entrou ao longo da última partida.Alvinegro soma 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas com 8 gols marcados e 7 sofridos no Brasileiro de Aspirantes. O Peixe enfrenta o Cuiabá na próxima quinta-feira, pela sétima rodada do campeonato.

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