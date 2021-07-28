Por indisciplina, Santos multa e afasta cinco jogadores do Sub-23

O Santos multou o zagueiro João Cubas, o volante Felipe Carvalho, o meia Anderson Ceará e os atacantes Moraes e Rwan por indisciplina. O quinteto do Sub-23 treinará separado do elenco nos próximos dias e terá 50% do salário cortado pelo departamento de futebol. A informação foi publicada primeiramente pela Gazeta Esportiva.A assessoria do clube não informou até quando vai a suspensão e o assunto segue sendo tratado internamente pela diretoria. Foram seis rodadas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes até então. O zagueiro João Cubas foi titular em quatro e entrou durante a partida na quarta rodada. O volante Felipe Carvalho não vêm sendo tão utilizado, foi titular apenas na primeira rodada e entrou durante a partida na quinta,