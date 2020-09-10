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Por formatura em administração, Kalou desfalca Botafogo contra Vasco

Marfinense vai viajar para a França com o intuito de receber diploma pela École de Commerce de Lyon; evento estava previsto em contrato com o Comitê de Futebol...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 15:53
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um desfalque confirmado para a partida contra o Vasco, no próximo domingo. Salomon Kalou não entrará em campo porque irá participar de sua formatura pela École de Commerce de Lyon, na França. O marfinense está se formando em administração e não jogará no próximo domingo, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O camisa 8 viaja para a Europa ainda nesta quinta-feira, após o treino do Botafogo. Ele retorna ao Brasil no próprio domingo mas, por questões de logística e cuidados com o novo coronavírus, não entrará em campo.
O evento de formatura de Kalou estava previsto em contrato e era de ciência do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo antes mesmo da assinatura de contratação do marfinense junto ao clube de General Severiano.CONFIRA NOTA DO BOTAFOGO:
"O Botafogo informa que o atleta Salomon Kalou — conforme previsto em contrato e alinhado com o Comitê Executivo de Futebol e Comissão Técnica antes mesmo de sua contratação — viaja nesta quinta-feira (10/9) para a França, onde irá participar de sua formatura pela École de Commerce de Lyon - Bachelor of Business Administration 3rd year. Kalou retorna no domingo (13/9), mas não estará à disposição do técnico Paulo Autuori para o clássico contra o Vasco, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro."

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