Por formatura em administração, Kalou desfalca Botafogo contra Vasco

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um desfalque confirmado para a partida contra o Vasco, no próximo domingo. Salomon Kalou não entrará em campo porque irá participar de sua formatura pela École de Commerce de Lyon, na França. O marfinense está se formando em administração e não jogará no próximo domingo, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 8 viaja para a Europa ainda nesta quinta-feira, após o treino do Botafogo. Ele retorna ao Brasil no próprio domingo mas, por questões de logística e cuidados com o novo coronavírus, não entrará em campo.

O evento de formatura de Kalou estava previsto em contrato e era de ciência do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo antes mesmo da assinatura de contratação do marfinense junto ao clube de General Severiano.CONFIRA NOTA DO BOTAFOGO: