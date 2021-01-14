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futebol

Por final da Libertadores, CBF muda data de Santos e Corinthians

Clássico ocorreria no final de janeiro e agora será em meados de fevereiro. Jogo está mantido para a Vila Belmiro. Equipes estão empatadas na tabela do Brasileirão...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 19:31

LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 19:31
Crédito: Reprodução/Twitter Santos
A CBF confirmou uma modificação na tabela do Campeonato Brasileiro que envolve o Santos. A partida do Peixe contra o Corinthians foi alterada para o dia 17 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h. O palco continua sendo a Vila Belmiro.O duelo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, seria inicialmente no dia 31 de janeiro, um domingo, às 18h15. A mudança foi necessária por conta da classificação do Peixe para a final da Copa Libertadores da América, que será no dia 30 de janeiro, contra o Palmeiras, no Maracanã.Antes de enfrentar o Corinthians, o Santos terá outros jogos pelo Campeonato Brasileiro. O próximo confronto será diante do Botafogo, no domingo, também na Vila Belmiro, às 16h. O Peixe está na nona colocação da competição, com 42 pontos. Os cariocas estão em 19º, na zona de rebaixamento, com 23.

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