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Por exames laboratoriais, Carli é poupado desfalca Botafogo contra o Volta Redonda

Argentino realizou exames laboratoriais, de cunho pessoal, durante a semana; zagueiro, portanto, não atua neste sábado, pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 19:52
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Chamusca terá mais um desfalque de última hora no Botafogo. Além de Romildo, que testou positivo para a Covid-19, o treinador não poderá contar com Joel Carli, cortado da partida por conta de ter realizado exames laboratoriais.
Vale ressaltar que a ordem dos exames é de cunho pessoal, sem ter relação física ou técnica com o Botafogo. Mesmo assim, o clube preferiu poupá-lo da partida.
O argentino, portanto, sequer ficará no banco de reservas para a partida contra o Volta Redonda, neste sábado, às 21h05, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.
Carli até chegou a participar de parte da atividade do Botafogo nesta sexta-feira, no campo principal do Estádio Nilton Santos, mas fez apenas trabalhos leves e não terá condições de jogo.
Kanu e Gilvan devem continuar como dupla titular de zagueiros do Alvinegro, com Sousa e Ewerthon, jogador da equipe sub-20, aparecendo como opções no banco de reservas.

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