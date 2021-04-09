Por exames laboratoriais, Carli é poupado desfalca Botafogo contra o Volta Redonda

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca terá mais um desfalque de última hora no Botafogo. Além de Romildo, que testou positivo para a Covid-19, o treinador não poderá contar com Joel Carli, cortado da partida por conta de ter realizado exames laboratoriais.

Vale ressaltar que a ordem dos exames é de cunho pessoal, sem ter relação física ou técnica com o Botafogo. Mesmo assim, o clube preferiu poupá-lo da partida.

O argentino, portanto, sequer ficará no banco de reservas para a partida contra o Volta Redonda, neste sábado, às 21h05, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

Carli até chegou a participar de parte da atividade do Botafogo nesta sexta-feira, no campo principal do Estádio Nilton Santos, mas fez apenas trabalhos leves e não terá condições de jogo.