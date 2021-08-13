Por empréstimo, Chapecoense anuncia a chegada de Jordan

O elenco da Chapecoense ganhou uma opção para o sistema defensivo com a confirmação nesta sexta-feira (13) da chegada do zagueiro Jordan. Aos 22 anos de idade, o atleta chega por empréstimo do Cianorte.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de ter seus direitos ligados ao clube do interior paranaense, Jordan não atuou nesta temporada pelo clube. Isso porque, desde o mês de fevereiro, o atleta natural da cidade de São Paulo estava emprestado para o Ceará onde teve poucas oportunidades.
Ao todo foram apenas 12 partidas jogadas pelo defensor sendo que, em duas delas, ele foi utilizado pelo plantel que disputa o Brasileirão de Aspirantes.
Além das equipes citadas, Jordan acumula no currículo passagens pela Ferroviária (clube de formação) bem como a base do Corinthians e o Botafogo-SP. No último dos citados, ele teve sua maior média de atuação como profissional em 2020 com 36 jogos disputados.