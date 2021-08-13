Por empréstimo, Chapecoense anuncia a chegada de Jordan

O elenco da Chapecoense ganhou uma opção para o sistema defensivo com a confirmação nesta sexta-feira (13) da chegada do zagueiro Jordan. Aos 22 anos de idade, o atleta chega por empréstimo do Cianorte.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de ter seus direitos ligados ao clube do interior paranaense, Jordan não atuou nesta temporada pelo clube. Isso porque, desde o mês de fevereiro, o atleta natural da cidade de São Paulo estava emprestado para o Ceará onde teve poucas oportunidades.