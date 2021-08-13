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futebol

Por empréstimo, Chapecoense anuncia a chegada de Jordan

Zagueiro de 22 anos tem direitos ligados ao Cianorte, mas estava no plantel do Ceará desde fevereiro deste ano...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 12:08

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 12:08
Crédito: Zagueiro tem formação na base da Ferroviária (Márcio Cunha/ACF
O elenco da Chapecoense ganhou uma opção para o sistema defensivo com a confirmação nesta sexta-feira (13) da chegada do zagueiro Jordan. Aos 22 anos de idade, o atleta chega por empréstimo do Cianorte.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de ter seus direitos ligados ao clube do interior paranaense, Jordan não atuou nesta temporada pelo clube. Isso porque, desde o mês de fevereiro, o atleta natural da cidade de São Paulo estava emprestado para o Ceará onde teve poucas oportunidades.
Ao todo foram apenas 12 partidas jogadas pelo defensor sendo que, em duas delas, ele foi utilizado pelo plantel que disputa o Brasileirão de Aspirantes.
Além das equipes citadas, Jordan acumula no currículo passagens pela Ferroviária (clube de formação) bem como a base do Corinthians e o Botafogo-SP. No último dos citados, ele teve sua maior média de atuação como profissional em 2020 com 36 jogos disputados.

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