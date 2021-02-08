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futebol

Por dívida na Justiça, Botafogo pode recontratar Joel Carli para a Série B

Ex-capitão tem dinheiro para receber do clube e, para evitar penhoras, Alvinegro pode repatriar zagueiro para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 13:04

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 13:04

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo
Um rosto conhecido pode retornar ao Botafogo em breve. A nova diretoria busca um acordo com Joel Carli, que tem uma ação trabalhista envolvendo milhões de reais com o clube na Justiça. Uma das possibilidades é o retorno do zagueiro para General Severiano. A informação foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.
Dispensado pelo Botafogo no primeiro semestre de 2020, o argentino entrou na Justiça pouco tempo depois cobrando valores e premiações que não foram cumpridos pela antiga diretoria pela Justiça. Para evitar penhoras e outras possíveis punições, a atual diretoria conversa com o zagueiro para que ele retorne ao clube e, assim, a dívida seja paga "em campo".
O possível retorno, contudo, não depende apenas de Botafogo e Joel Carli. O zagueiro pertence ao Aldosivi-ARG e tem contrato até dezembro de 2021. Qualquer possibilidade de retorno passa pelo ex-capitão tentar a liberação com a atual equipe que defende.
A possível volta de Joel Carli é vista como uma forma de diminuir ou até mesmo quitar uma dívida que pode gerar problemas a médio prazo para o Botafogo e reforçar o elenco para a Série B com um jogador que conhece o clube e tem experiência para ser um líder diante de muitos garotos criados nas categorias de base.
À época, Joel Carli buscou uma rescisão amigável com o Botafogo, que quis o desligamento do atleta por conta do alto salário. As conversas entre zagueiro e antiga diretoria, contudo, não aconteceram. O argentino foi um dos heróis na conquista do Campeonato Carioca de 2018

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