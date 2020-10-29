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Por desgaste do campo anexo, Botafogo estuda treinar na Barra

Carlos Augusto Montenegro revelou que equipe do Alvinegro ficou próxima de ter atividades no campo da Aeronáutica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A rotina da comissão técnica do Botafogo passou perto de ter uma mudança significativa. Em entrevista coletiva realizada na última quarta-feira, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, revelou que o time profissional do Alvinegro por pouco não ficou um mês treinando no campo da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Isto se dá pelas condições do campo anexo do Estádio Nilton Santos, local atual de treinamentos dos atletas. O campo, desgastado pelas atividades diárias, está esburacado e não é regular.
- Eu recebi a informação que o campo estava ruim, inclusive com os goleiros tendo dificuldades para cair. Eu mandei procurar outro lugar, chegamos a ver no clube da Aeronáutica e, na hora que o pessoal ia para lá, o Agostini (VP de futebol) me avisou que o pessoal que faz a manutenção deu uma ajeitada boa no campo anexo. Se não, íamos treinar por um mês na Barra - afirmou o ex-presidente.
Durante a entrevista, contudo, Montenegro afirmou que faria uma checagem com as pessoas do dia a dia no Nilton Santos para saber das condições do campo anexo. Caso a resposta seja negativa, ele vai planejar a mudança de treinamentos para a Barra da Tijuca por pelo menos 30 dias.
Durante o possível período fora, o campo anexo passaria por um novo plantio para ter as mesmas condições do estádio principal do Nilton Santos, palco das partidas.

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