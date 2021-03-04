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Por curto intervalo para a Copa do Brasil, Botafogo entra em contato com FERJ para adiar jogo do Carioca

Diferença de partidas contra o Resende, no Nilton Santos, e Moto Club, no Maranhão, é de apenas 48 anos; Durcesio Mello fez contato formal para mudar data de duelo do Estadual...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:38

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 13:38
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A temporada acabou de começar, mas o Botafogo já tem problemas envolvendo o calendário. O Alvinegro passa por um dilema de datas: a equipe enfrentará o Resende na próxima segunda-feira, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 2ª rodada do Carioca. Quarenta e oito horas depois, precisa estar no Maranhão para medir forças com o Moto Club, pela Copa do Brasil.
No começo da tarde desta quinta-feira, Durcesio Mello entrou em contato com a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, solicitando o adiamento da partida contra o Resende, alegando que o intervalo para o duelo da Copa do Brasil é curto.
A intenção do Botafogo é o que duelo do Estadual seja passado para uma data no futuro. O Alvinegro possui uma semana livre entre os dias 13 e 21 de março, mas a aprovação também depende das demandas do Resende. Ainda não há nenhuma conclusão sobre o adiamento.Internamente, dirigentes do Glorioso encaram como absurdo o fato de o clube ter que encarar uma partida decisiva - o duelo pela Copa do Brasil é em jogo único - com apenas 48 horas de descanso em relação ao compromisso anterior.
Durcesio Mello estará em contato com a Ferj e representantes do Resende pelo resto desta quinta-feira buscando chegar em um consenso sobre as datas. É preciso haver a aprovação das três partes e, claro, uma data disponível no calendário para existir a possibilidade do adiamento.
Assim como o Glorioso, o Resende também tem a semana livre entre os dias 13 e 21 de março, nas datas que correspondem o meio da terceira e quarta rodadas do Campeonato Carioca.

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