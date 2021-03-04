Por curto intervalo para a Copa do Brasil, Botafogo entra em contato com FERJ para adiar jogo do Carioca

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A temporada acabou de começar, mas o Botafogo já tem problemas envolvendo o calendário. O Alvinegro passa por um dilema de datas: a equipe enfrentará o Resende na próxima segunda-feira, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 2ª rodada do Carioca. Quarenta e oito horas depois, precisa estar no Maranhão para medir forças com o Moto Club, pela Copa do Brasil.

No começo da tarde desta quinta-feira, Durcesio Mello entrou em contato com a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, solicitando o adiamento da partida contra o Resende, alegando que o intervalo para o duelo da Copa do Brasil é curto.

A intenção do Botafogo é o que duelo do Estadual seja passado para uma data no futuro. O Alvinegro possui uma semana livre entre os dias 13 e 21 de março, mas a aprovação também depende das demandas do Resende. Ainda não há nenhuma conclusão sobre o adiamento.Internamente, dirigentes do Glorioso encaram como absurdo o fato de o clube ter que encarar uma partida decisiva - o duelo pela Copa do Brasil é em jogo único - com apenas 48 horas de descanso em relação ao compromisso anterior.

Durcesio Mello estará em contato com a Ferj e representantes do Resende pelo resto desta quinta-feira buscando chegar em um consenso sobre as datas. É preciso haver a aprovação das três partes e, claro, uma data disponível no calendário para existir a possibilidade do adiamento.