Por conta do calor, Santos treinará no início da noite antes de partida decisiva no Paraguai

Em solo paraguaio desde a noite desta terça-feira (29), para enfrentar o Olimpia, nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, o Santos tem treinamento marcado às 17h (Brasília), nesta quarta-feira (30). Com uma hora a menos em relação ao Brasil, a atividade acontecerá às 18h local, por conta do forte calor que faz em Assunção, e ocorrerá na Cancha Conmebol, campo ao lado da sede da entidade máxima do futebol sul-americano. Desfalque das últimas três partidas, o volante Alison viajou com o elenco e pode ser novidade entre os titulares do Peixe. Com o desfalque da dupla de zaga titular, o jogador pode atuar no sistema defensivo, como já foi utilizado pelo técnico Cuca em algumas ocasiões nesta temporada.