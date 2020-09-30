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Por conta do calor, Santos treinará no início da noite antes de partida decisiva no Paraguai

Jogando a classificação às oitavas de final da Libertadores Peixe encara o Olimpia na quinta-feira (01), em Assunção. Elenco já está em solo paraguaio...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 13:13
Em solo paraguaio desde a noite desta terça-feira (29), para enfrentar o Olimpia, nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, o Santos tem treinamento marcado às 17h (Brasília), nesta quarta-feira (30). Com uma hora a menos em relação ao Brasil, a atividade acontecerá às 18h local, por conta do forte calor que faz em Assunção, e ocorrerá na Cancha Conmebol, campo ao lado da sede da entidade máxima do futebol sul-americano. Desfalque das últimas três partidas, o volante Alison viajou com o elenco e pode ser novidade entre os titulares do Peixe. Com o desfalque da dupla de zaga titular, o jogador pode atuar no sistema defensivo, como já foi utilizado pelo técnico Cuca em algumas ocasiões nesta temporada.
A informação foi do retorno do capitão santista foi dada inicialmente pela “Gazeta Esportiva”.
A atividade desta quarta-feira (30) será a única visando o duelo que pode culminar na classificação santista às oitavas de final da Libertadores. Na segunda-feira (28), o elenco ganhou folga e na manhã de terça-feira (29) realizou uma atividade regenerativa no CT Rei Pelé, antes de embarcar rumo ao Paraguai.

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