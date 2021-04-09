Por conta de negociação com o Athletico, Matheus Babi não participa de treino do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O treino do Botafogo contou com um desfalque. Nesta sexta-feira, a equipe comandada por Marcelo Chamusca realizou a última atividade no campo principal do Estádio Nilton Santos antes do duelo contra o Volta Redonda, pelo Carioca, no próximo sábado. Matheus Babi, contudo, não participou.

O camisa 11, que está negociando a transferência ao Athletico Paranaense, foi liberado da atividade. Esta ação já estava combinada com a ação do Botafogo. Vale ressaltar que Babi, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, não pode entrar em campo diante do Voltaço.

A tendência é que Matheus Babi não treine neste fim de semana. Os jogadores que não participam das partidas fazem atividades leves nos dias dos jogos no Nilton Santos, mas o camisa 11 também deve ser liberado deste tipo de exercícios.

O negócio com o Athletico Paranaense, que está atualmente se arrastando por uma divergência de valores quanto à taxa de venda futura, foi o principal motivo para Matheus Babi não ter treinado. As diretorias do Botafogo e de Furacão devem conversar novamente nos próximos dias em busca de um denominador comum para um final feliz.