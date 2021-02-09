Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Por conta da Covid-19, Manchester United enfrentará a Real Sociedad, na Liga Europa, no estádio da Juventus
futebol

Por conta da Covid-19, Manchester United enfrentará a Real Sociedad, na Liga Europa, no estádio da Juventus

Governo espanhol fechou fronteiras para o Reino Unido, e clube inglês não poderá entrar no país. Jogos da Champions também foram mudados de local pelo mesmo motivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2021 às 15:49

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:49

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Uefa segue quebrando a cabeça para remanejar algumas partidas de seus principais torneios por conta da Covid-19. Com a impossibilidade da entrada de pessoas vindas da Inglaterra em alguns países em função da mutação do vírus, a entidade anunciou a mudança de dois jogos da fase de 16 avos de final da Liga Europa.
+ Veja a tabela da Liga EuropaNesta terça-feira, o órgão confirmou que o jogo entre Real Sociedad e Manchester United, no dia 18, anteriormente marcado para acontecer na casa do time basco, será realizado no Allianz Stadium, a casa da Juventus, em Turim. Recentemente o governo espanhol proibiu a entrada quem tivesse passagem pelo Reino Unido, o que impossibilita o Manchester United de entrar no país.
Outro jogo que também sofreu alteração é entre Molde, da Noruega, e Hoffenheim, da Alemanha. O novo local da partida, que será também no dia 18, é o Estádio de la Cerámica, casa do Villarreal, da Espanha.
As duas partidas de volta, no entanto, seguem marcadas para o local de origem, na Inglaterra e Alemanha, respectivamente, no dia 25 de fevereiro.
+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time
Na Champions League, a Uefa também encontrou o mesmo problema. A entidade anunciou as mudanças dos jogos entre RB Leipzig e Liverpool e Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Ambas serão realizada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados