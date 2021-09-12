Por causa de lesões, Flamengo chega ao fim do intervalo sem jogos com mais problemas do que soluções

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O intervalo do Flamengo sem jogos chega ao fim da maneira como o clube não esperava. Isso porque as duas semanas cheias para trabalhar serviriam para descansar, treinar e preparar o elenco para as partidas dos últimos meses do ano. No entanto, a realidade é que o Rubro-Negro convive com pelo menos oito baixas e dúvidas para a partida contra o Palmeiras, neste domingo.A primeira baixa veio com Bruno Henrique, que teve uma lesão na coxa direita ainda na partida contra o Grêmio, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 27 está em recuperação de lesão muscular no CT, mas segue como desfalque para o time de Renato Gaúcho.

> Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz

Rodrigo Caio também não estará à disposição de Renato Gaúcho, conforme informou inicialmente o site "ge". O zagueiro, vale lembrar, realizou primeiro treino completo junto ao elenco do Flamengo na última quarta-feira.

No entanto, a comissão técnica que a volta do jogador, que se recupera de uma lesão no joelho, quando ele estiver 100%. Sem atuar desde 25 de julho, Rodrigo Caio chegou a realizar, segundo o clube, um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular após uma série de lesões.

> Veja a tabela do Brasileirão

Na última quinta-feira, Filipe Luís realizou exames que constataram lesão na panturrilha esquerda. As dores no local, inclusive, fizeram com que o lateral-esquerdo trabalhasse à parte do grupo ao longo da última semana.

No dia seguinte, o Flamengo informou que Diego está com um edema na panturrilha direita. Assim, o Rubro-Negro perdeu mais um jogador para a partida contra o Palmeiras.

Já no último sábado mais uma baixa surgiu. Gabigol se reapresentou no Ninho do Urubu com dores musculares e, assim, sequer viajou com o grupo para São Paulo, conforme informou primeiramente o UOL.Kenedy ainda segue de fora. O atacante já foi apresentado e teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, mas cumpre etapas para o recondicionamento físico. Ainda vale lembrar que o jogador chegou a testar positivo para Covid-19 antes de ser liberado para viajar ao Brasil.

Já o lateral-esquerdo Renê segue em recondicionamento após uma lesão muscular e, também, por ter testado positivo para o novo coronavírus. Dessa forma, a tendência é de que o jovem Ramon ganhe a titularidade diante do Palmeiras, neste domingo.

Outra baixa é Piris da Motta. O paraguaio ainda está no processo de recondicionamento físico após problema no tendão de Aquiles. Segundo o UOL, ele antecipou a volta da seleção paraguaia e também está vetado para o jogo contra o Alviverde.

Vale destacar que outros problemas ainda podem aparecer. Arrascaeta e Isla, que defenderam as seleções do Uruguai e do Chile, respectivamente vão direto para São Paulo e lá serão avaliados. A dupla é considerada como dúvida para a partida.