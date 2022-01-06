Por água abaixo: Botafogo perde para o Petrolina-PE na Copinha

A classificação do Botafogo na Copinha passou por um balde de água fria. Água, inclusive, não foi o que faltou na derrota do Alvinegro por 1 a 0 para o Petrolina-PE nesta quinta-feira, no Joaquinzão, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Popó marcou o gol do duelo.
Diante de muita chuva e poças d'água no gramado, o Alvinegro jogou muito mal e se complicou na tabela: o time de Ricardo Resende fica com três pontos e está atrás do Taubaté, adversário da última rodada, que tem 4. O Petrolina também chega a 3 - e enfrentará a Aparecidense. Os jogos serão no domingo.
O Petrolina surpreendeu e abriu o placar logo cedo. Em cobrança de escanteio na primeira trave, Popó subiu mais alto que a defesa do Botafogo e cabeceou para o fundo das redes, colocando os pernambucanos em vantagem ainda com três minutos do primeiro tempo.
As poças d'água por conta das fortes chuvas em Taubaté atrapalharam - e muito - o andamento do jogo. A bola rolava pouco, quicava e dificultava qualquer tipo de jogada de trabalhada. Isso deixou o jogo amarrado para os dois lados.No segundo tempo, com o gramado um pouco mais seco, a bola rolou mais. O Petrolina-PE, tendo a vantagem no placar, se recuou na tentativa de garantir o resultado positivo e o Botafogo se lançou ao ataque em busca da bola na rede.
O Alvinegro pressionou - e muito. Além do 'ferrolho' montado pelo Petrolina-PE, o Botafogo voltou a sofrer com as fortes chuvas e as poças d'água na reta final da partida. O time até chegava no terço final, mas se atrapalhava na hora de finalizar. Weverton, goleiro da Fera, contribuiu com duas boas defesas.
O Glorioso acertou duas bolas na trave - uma com Gabriel Tigrão e a outra com Nicolas -, mas não conseguiu marcar. No fim, o Petrolina-PE saiu de campo esgotado, mas com uma vitória histórica nas costas.