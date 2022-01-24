Pontos de troca de ingresso, preços e mais: todas as informações para ver a estreia do Flamengo no Carioca

O Flamengo iniciou a venda de ingressos para a partida contra a Portuguesa, que acontece no Estádio Luso-Brasileiro, às 21h35, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, no site flamengo.superingresso.com.br. Os rubro-negros terão direito a 3.500 lugares, enquanto o torcedor da Lusa, a 500.> Joia do Flamengo solta pipa com David Luiz e tira sarro do zagueiro; assistaO sócio-torcedor paga R$ 20,00 pelo ingresso. Já o valor para o público geral é de R$ 50,00 (meia R$ 25,00). Também vale destacar que os sócios do programa Nação que compraram ingressos para o Pacote Maracanã Temporada 2020 e fizeram a opção de manter o pacote válido para 2022 já estão com as entradas garantidas, de acordo com o total de ingressos comprados no pacote. Apesar de a partida ser disputada no estádio Luso Brasileiro, o jogo em questão já está incluso no carrinho de compras.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWCONFIRA OS HORÁRIOS DE ABERTURA DE CADA PLANO:

24/01 (10h) – Pacote Maracanã Temporada 2020 (check-in gratuito sujeito à disponibilidade de ingressos)24/01 (16h) - Encerramento do check-in

24/01 (17h) - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão24/01 (18h) - Mais Querido / +Amor24/01 (19h) - Sempre Contigo / Amor / +Raça24/01 (20h) - Jogamos Juntos / Raça24/01 (21h) - Onde Estiver24/01 (22h) - Nação Jr. / Público geral on-line25/01 (10h) - PDV's

26/01 (15h) - Encerramento das vendas onlineAbaixo, veja mais informações divulgadas pelo site oficial do Flamengo para a compra de ingressos:O QUE É NECESSÁRIO PARA COMPRA E TROCA DE INGRESSO

Caso seja maior de 18 anos, para compra e retirada dos ingressos é necessário apresentar os seguintes documentos:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet);- Documento oficial e original de identificação com foto;- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver).- Original e cópia do comprovante físico ou digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).

Caso seja menor de 18 anos, para compra e retirada dos ingressos é necessário apresentar os seguintes documentos:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet);- Documento oficial e original de identificação com foto;- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver).VEJA OS PONTOS DE COMPRA E RETIRADA DE INGRESSOS

Maracanã - Bilheteria 2Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00. (GRATUIDADE / VENDA / TROCA)Dia 26/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00. (VENDA / TROCA)

Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 26/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

Gávea - Bilheteria externa (SOMENTE RETIRADA DE GRATUIDADE)Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

Espaço Rubro-Negro - (Gávea)Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 26/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

Espaço Rubro-Negro (Quitanda)Rua da Quitanda, nº87 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 26/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)Av. Pastor Martin Luther King Junior, nº126, Bloco 1 Loja C - 1º piso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 26/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

Nação Rubro-Negra (Downtown)Avenida das Américas, nº500 - Bloco 3 loja 114 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 26/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)Avenida Abílio Augusto Távora, nº1111 - Espaço comercial 3096 - Luz, Nova Iguaçu - RJ.Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 26/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

Espaço Rubro-Negro (Ilha Plaza Shopping)Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Jardim Carioca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 25/01/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 26/01/2022 – Horário de 10h00 às 20h00.