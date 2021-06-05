Ponte Preta x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Último duelo entre Vasco e Ponte Preta aconteceu em 2017 , e os cariocas venceram (Montagem Lance!

Após vencer o Boavista no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco visitará a Ponte Preta neste domingo, no Moisés Lucarelli, às 16h, em Campinas. O Cruz-Maltino busca a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, já que foi derrotado na estreia pelo Operário-PR em São Januário.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro Para o duelo, o treinador Marcelo Cabo poderá contar com dois reforços. O meia Marquinhos Gabriel se recuperou de lesão e está entre os relacionados. Além dele, o volante Michel poderá fazer a sua estreia com a camisa do Gigante da Colina, já que está inscrito no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Por outro lado, Cabo não poderá contar com o zagueiro Leandro Castan e o meio-campista MT, que não viajaram com o grupo para Campinas, pois ainda estão em fase de recuperação física.

Pelo lado da Macaca, o treinador Gilson Kleina fará a sua estreia neste domingo. Essa será a quinta passagem do comandante, que terá que recuperar o futebol da equipe paulista. A Ponte não vence no tempo normal há cinco partidas. Ao todo, são três derrotas e dois empates contra Botafogo-SP e Bragantino pelo Troféu do Interior.

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Na escalação, a tendência é que Paulo Sérgio deixe a equipe para a entrada de Niltinho. O volante Léo Naldi também deve ganhar uma oportunidade e a principal dúvida do treinador está entre Locatelli e Renatinho no meio, enquanto Jean Carlos e Rafael Santos disputam a vaga na lateral-esquerda.

Vale destacar que Vasco e Ponte Preta não se enfrentam desde 2017. Na época, pelo Brasileirão, foram duas partidas, com uma vitória dos cariocas e um empate.FICHA TÉCNICAPONTE PRETA X VASCO ​Data/Hora: 06/06/2021, às 16hLocal: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Flavio Gomes Barroca (RN)Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)Ygor Vinhas, Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos (Jean Carlos); Dawhan, Léo Naldi e Renatinho (Locatelli); Moisés, Niltinho e Camilo.

Suspensos: NinguémLesionados: Rayan (incômodo muscular)

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme); Rômulo e Andrey; Sarrafiore (Marquinhos Gabriel), Morato (Léo Jabá) e Gabriel Pec; Cano.

Suspensos: NinguémLesionados: Leandro Castan e MT (recuperação física)