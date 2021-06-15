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futebol

Ponte Preta x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Os dois times lutam pela primeira vitória na Série B e para sair da zona do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 20:58

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 20:58

Crédito: Nos duelos do ano passado, pela Série B, Raposa e Macaca ficaram empatados nos duelos, com uma vitória para cada um-(Divulgação/Ponte Preta
Ponte Preta e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, 16 de junho, às 21h30, em Campinas, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. Os dois times ainda não venceram na competição e estão na zona do rebaixamento, ambos com apenas um ponto. A Macaca está na 17ª posição, enquanto os mineiros ocupam a 19ª colocação. A Raposa tenta amansar o seu ambiente interno, a pressão da torcida, que vê o time mal em campo e repetindo o péssimo início de competição de 2020. Pelos lados da Ponte, Gilson Kleina luta para por a equipe paulista nos eixos e evitar ficar de fora mais um ano da luta pelo acesso. Kleina não terá Rafael Santos, emprestado pelo Cruzeiro e por isso não poderá jogar contra a Raposa. Outros desfalques são volante Léo Naldi, lesionado, e o atacante Niltinho que foi liberado para resolver problemas particulares. Na Raposa, Mozart Santos relacionou Ariel Cabral e Marcinho para o jogo. A dupla não estava sendo aproveitada pelo ex-técnico Felipe Conceição. Outra novidade é Giovanni Piccolomo, que pode reestrear com a camisa celeste. Jadson está suspenso, pois foi expulso contra o Goiás, ainda no banco de reservas.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​PONTE PRETA X CRUZEIROData: 16 de junho de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves eAndre da Silva Bitencourt (ambos do RS)Onde assistir: Globo Minas, SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM, Super FM PONTE PRETA (Técnico:Gilson Kleina)​Ygor Vinhas, Cleylton (Fábio Sanches), Ednei e Ruan Renato; Felipe Albuquerque (Kevin), Dawhan, Locatelli, Camilo e Jean Carlos; Moisés e João Veras (Renatinho ou Paulo Sérgio). Desfalques: Rafael Santos(não pode jogar por força de contrato), Léo Naldi (lesionado) e Niltinho (liberado para resolver problemas particulares) CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)​Fábio; Rômulo (Joseph), Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Matheus Barbosa e Marcinho (Bruno José); Rafael Sobis, Airton e Guilherme Bissoli Desfalque. Jadson (suspenso)

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