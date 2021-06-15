Ponte Preta x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Ponte Preta e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, 16 de junho, às 21h30, em Campinas, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. Os dois times ainda não venceram na competição e estão na zona do rebaixamento, ambos com apenas um ponto. A Macaca está na 17ª posição, enquanto os mineiros ocupam a 19ª colocação. A Raposa tenta amansar o seu ambiente interno, a pressão da torcida, que vê o time mal em campo e repetindo o péssimo início de competição de 2020. Pelos lados da Ponte, Gilson Kleina luta para por a equipe paulista nos eixos e evitar ficar de fora mais um ano da luta pelo acesso. Kleina não terá Rafael Santos, emprestado pelo Cruzeiro e por isso não poderá jogar contra a Raposa. Outros desfalques são volante Léo Naldi, lesionado, e o atacante Niltinho que foi liberado para resolver problemas particulares. Na Raposa, Mozart Santos relacionou Ariel Cabral e Marcinho para o jogo. A dupla não estava sendo aproveitada pelo ex-técnico Felipe Conceição. Outra novidade é Giovanni Piccolomo, que pode reestrear com a camisa celeste. Jadson está suspenso, pois foi expulso contra o Goiás, ainda no banco de reservas.