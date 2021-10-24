Ponte Preta vence Remo fora de casa pelo Brasileiro da Série B

Em pleno estádio Baenão, em Belém do Pará, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta venceu o Remo pelo placar de 1 a 0, gol de Marcos Junior, ainda na primeira etapa. Com o resultado, a Macaca foi para 37 pontos e sobe para o 15º lugar na tabela. O Leão permanece com 38 pontos e está na 13ª colocação.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCALENDÁRIONa próxima rodada, o Remo visita o Cruzeiro, em jogo que será realizado no estádio Independência, em Belo Horizonete, no dia 28 de outubro. Já a Ponte Preta recebe o Vitória, no Moisés Lucarelli, em Campinas, dia 30 de outubro.

O jogo

APÓS COMEÇO BASTANTE ESTUDADO, PONTE PRETA ABRE O MARCADORA partida entre Remo e Ponte Preta começou com os dois times mostrando muito cautela e buscando mais estudar o adversário do que se arriscar no ataque e dar ao adversário a oportunidade para marcar no contra-ataque.

Mas esse momento de estudo das duas equipes durou apenas 10 minutos. Aos 11, o Remo foi quem tentou primeiro, com Thiago Ennes, que resolveu arriscar chute de fora da área e assustou o goleiro Ivan, da Ponte Preta.

A resposta da Macaca veio três minutos depois balançando as redes. A bola sobrou para Richard dentro da área. Após ele carimbar a trave, Marcos Júnior aproveitou o rebote e conseguiu colocar a bola no fundo da rede: 1 a 0 para Ponte Preta.

BLITZ DO TIME DO REMOApós tomar o gol, o Remo foi com tudo para cima da Ponte Preta. Foram várias situações de gols criadas pela equipe do Leão, mas a falta de pontaria do ataque do time paraense foi determinante para a bola não entrar.

VAR ANULA PÊNALTI E GOLO primeiro tempo poderia ter acabado com mais gols, mas, aos 34 minutos, um pênalti assinalado pelo árbitro a favor da Ponte Preta acabou sendo anulado pelo VAR. VAR que, aos 44, também anulou um gol de Arthur, do Remo.

SEGUNDO TEMPOQUASE GOL DA PONTE PRETAApós o intervalo, o segundo tempo começou assim como foi o início do primeiro tempo: os dois times se estudando muito. Aos 9 minutos, uma grande chance de gol para Ponte Preta. Após bate-rebate, Marcos Júnior poderia ter marcado, mas finalizou para fora.

IVAN SALVA A MACACAApós as substituições por jogar em casa, o Remo se viu na obrigação de partir para cima da equipe da Ponte Preta e poderia ter igualado o placar aos 25. Gedoz acertou um belo passe para Lucas Tocantins, que ganhou da marcação e soltou uma bomba. Ivan fez uma grande defesa e salvou a Macaca.

PONTE PRETA QUASE FAZ O SEGUNDO GOLCom o Remo se lançando ao ataque, espaços se abriram na defesa e oportunidades começaram a surgir para Ponte Preta marcar. Mas na melhor chance para fazer o gol, Thalles acabou tendo sua finalização defendida pelo goleiro do time Paraense.