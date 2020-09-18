Ponte Preta quer embalar de vez diante do Operário-PR

Crédito: (Reprodução / Twitter

Na tarde de sábado de Campinas, Ponte Preta e Operário-PR medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, pela 10ª rodada da Série B.Como chegam?

Após duas vitórias consecutivas, a Ponte Preta quer embalar na competição e se consolidar como a principal força na luta pelo acesso. Atualmente no terceiro lugar, um novo triunfo recoloca o time na ponta da classificação.

Enquanto isso o Operário-PR vive uma situação diferente. Após sonhar com a liderança, o Fantasma perdeu o ritmo, caiu de produção e se encontra fora do G-4.

Reencontro

A partida marca o primeiro encontro da Ponte Preta e o atacante Roger, que estava na Macaca antes de acertar a sua transferência para o Fantasma.

Prováveis:

Ponte Preta: Ivan, Apodi, Alisson, Wellington Carvalho, Guilherme Lazaroni, Dawhan, Luís Oyama, João Paulo, Moisés, Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues.