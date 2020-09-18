Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ponte Preta quer embalar de vez diante do Operário-PR

Macaca e Fantasma se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Moisés Lucarelli...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 19:50
Crédito: (Reprodução / Twitter
Na tarde de sábado de Campinas, Ponte Preta e Operário-PR medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, pela 10ª rodada da Série B.Como chegam?
Após duas vitórias consecutivas, a Ponte Preta quer embalar na competição e se consolidar como a principal força na luta pelo acesso. Atualmente no terceiro lugar, um novo triunfo recoloca o time na ponta da classificação.
Enquanto isso o Operário-PR vive uma situação diferente. Após sonhar com a liderança, o Fantasma perdeu o ritmo, caiu de produção e se encontra fora do G-4.
Reencontro
A partida marca o primeiro encontro da Ponte Preta e o atacante Roger, que estava na Macaca antes de acertar a sua transferência para o Fantasma.
Prováveis:
Ponte Preta: Ivan, Apodi, Alisson, Wellington Carvalho, Guilherme Lazaroni, Dawhan, Luís Oyama, João Paulo, Moisés, Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues.
Operário: Thiago, Sávio, Bonfim, Reniê, Julinho, Mazinho, Pedro Ken, Tomas Bastos, Thomaz, Maranhão e Roger.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ponte preta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados