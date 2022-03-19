Ponte Preta empata com Ituano e é rebaixada no Campeonato Paulista

A Ponte Preta jogará a Série A2 do Campeonato Paulista em 2023. Jogando no Moisés Lucarelli na tarde deste sábado (19), a Macaca empatou com o Ituano em 2 a 2 e não conseguiu evitar o rebaixamento.
Agora, o Ituano avança para o mata-mata, onde vai enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque. Por outro lado, a Ponte Preta agora volta seus olhos para a disputa da Série B do Brasileirão. HOJE TEVE GOL DO RIBAMA

A Ponte Preta começou o jogo tentando controlar as ações, uma vez que precisava da vitória. Mesmo assim, o balde de água fria quase veio quando Gérson Magrão invadiu a área, mas ele foi travado na hora certa.
Depois do susto inicial, a Macaca assumiu de vez o protagonismo da partida e foi premiada aos 17 minutos. Ribamar invadiu a área e foi derrubado por Léo Santos. Com o pênalti marcado, o atacante bateu firme no canto esquerdo e abriu o placar para os donos da casa.
TUDO IGUAL!Depois do gol marcado, a Ponte Preta diminuiu o ritmo e passou a dar mais a bola para o Ituano. Por sua vez, o time de Itu encontrou alguns problemas para chegar com perigo e assustar o goleiro Ygor Vinhas.
Sem muitas chances com a bola rolando, a solução veio por meio da bola parada. Aos 39 minutos, Kaio cobrou falta e não deu chances para o goleiro da Macaca, levando o jogo em 1 a 1 para o intervalo.
ALEGRIA QUE DUROU POUCOLogo que a partida voltou a rolar no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta novamente tomou a frente e de novo com Ribamar. Em cruzamento de Léo Naldi, o atacante apareceu bem dentro da área e fez o seu segundo no jogo.
Contudo, a alegria dos donos da casa foi parada aos 20 minutos. Isso porque, o Ituano pressionou desde o momento em que sofreu o empate e conseguiu a igualdade com Gérson Magrão. O meia recebeu de Rafael Elias e deixou tudo igual.
CAIU!A reta final do confronto no Moisés Lucarelli foi bem travada e de poucas ações de lado a lado. Nervosa por conta do rebaixamento claro, a Ponte Preta ainda foi atrapalhada pela lesão de Ribamar, que teve que deixar o jogo.
Do outro lado, o Ituano apenas cadenciou as ações da equipe adversária e segurou o empate, uma vez que ele permitiu que o time avançasse para a fase de mata-mata.FICHA TÉCNICAPONTE PRETA X ITUANOLocal: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Data e hora: 19/03/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Cartões amarelos: Léo Santos (Ituano)Cartões vermelhos: -
GOLS: Ribamar (18'/1°T) (1-0), Kaio (39'/1°T) (1-1), Ribamar (1'/2°T) (2-1), Gérson Magrão (20'/2°T) (2-2)
PONTE PRETA (Técnico: Hélio dos Anjos)Ygor Vinhas; Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos; Léo Santos (Wesley, aos 42'/2°T), Léo Naldi, Matheus Anjos (Luiz Fernando, aos 29'/2°T) e Fessin (Thalles, aos 29'/2°T); Ribamar (Josiel, aos 7'/2°T) e Pedro Júnior (Pedrinho, aos 28'/2°T).
ITUANO (Técnico: Pimentel)
Pegorari; Pacheco, Léo Santos (Bernardo Schappo, aos 42'/2°T), Cleberson, Rafael Pereira (Jiménez, aos 0'/2°T) e Roberto; Kaio, Lucas Siqueira e Gérson Magrão (Igor Henrique, aos 34'/2°T); Gabriel Barros (João Victor, aos 13'/2°T) e Rafael Elias (Aylon, aos 34'/2°T).