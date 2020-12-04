Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ponte Preta e Paraná, no duelo por G4 e Z4, se enfrentam em Campinas

Enquanto campineiros almejam aproximação do grupo alto da tabela, o Tricolor da Vila precisa vencer para criar maior vantagem da zona de rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 12:01

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 12:01

Crédito: Geraldo Bubniak/Paraná Clube
O oitavo colocado na classificação da Série B do Brasileirão, a Ponta Preta, recebe nessa sexta-feira (4) às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli o Paraná, 16° colocado, em um claro confronto de times que brigam por objetivos totalmente diferentes na competição.
No caso da Macaca, apesar da sequência não ser animadora pensando nos últimos cinco compromissos (três empates, uma derrota e apenas uma vitória), a proximidade de apenas quatro unidades para o Juventude - time mais "acessível" do G4 - permite com que o triunfo mantenha os comandados de Marcelo Oliveira ainda perto da entrada no G4.
Já o Tricolor da Vila tem seus olhos voltados para baixo onde a diferença para o 17° Náutico é de cinco unidades, mas a queda de rendimento considerável e que custou o cargo de Rogério Micale após seis compromissos ligou o "sinal vermelho" no clube pensando em recuperação imediata apesar da ausência de um comandante efetivo do comando técnico.
Em relação a problemas nas escalações, Apodi, Camilo e Luan Dias são jogadores que saíram de campo reclamando de dores musculares no 0 a 0 com o Sampaio Corrêa e aparecem como as grandes incógnitas no 11 inicial. Para os paranaenses, as ausências são certas do machucado Paulo Henrique bem como os suspensos por cartões amarelos Philipe Maia e Thiago Alves.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ponte preta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados