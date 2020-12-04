Ponte Preta e Paraná, no duelo por G4 e Z4, se enfrentam em Campinas

Crédito: Geraldo Bubniak/Paraná Clube

O oitavo colocado na classificação da Série B do Brasileirão, a Ponta Preta, recebe nessa sexta-feira (4) às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli o Paraná, 16° colocado, em um claro confronto de times que brigam por objetivos totalmente diferentes na competição.

No caso da Macaca, apesar da sequência não ser animadora pensando nos últimos cinco compromissos (três empates, uma derrota e apenas uma vitória), a proximidade de apenas quatro unidades para o Juventude - time mais "acessível" do G4 - permite com que o triunfo mantenha os comandados de Marcelo Oliveira ainda perto da entrada no G4.

Já o Tricolor da Vila tem seus olhos voltados para baixo onde a diferença para o 17° Náutico é de cinco unidades, mas a queda de rendimento considerável e que custou o cargo de Rogério Micale após seis compromissos ligou o "sinal vermelho" no clube pensando em recuperação imediata apesar da ausência de um comandante efetivo do comando técnico.