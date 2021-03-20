Polivalente e elogiado por Marcelo Cabo: MT se destaca como titular do Vasco neste início de temporada

Crédito: MT teve uma grande atuação diante da Caldense atuando mais vez na lateral-esquerda (Rafael Ribeiro//Vasco

Com o calendário apertado, o Vasco iniciou a temporada 2021 com uma equipe formada por jogadores da base e os profissionais só estrearam no último sábado. Durante a semana, o time voltou a campo e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao empatar com a Caldense. E um nome foi o grande destaque da partida: o jovem Matheus Nunes, mais conhecido como MT, que tem atuado improvisado na lateral-esquerda, e chamado atenção.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaO jogador tem contrato com o Vasco até o final deste ano, porém pertence ao Volta Redonda. Contratado para reforçar a base, o Cruz-Matino tem prioridade na compra dos direitos econômicos do jovem. Ele se destacou nas conquistas do Carioca, Copa do Brasil e Supercopa do sub-20. Nas duas primeiras rodadas do Estadual 2021, entrou em campo diante de Portuguesa-RJ e Volta Redonda. Atuando na lateral sob o comando de Diogo Siston, o jogador teve um bom rendimento.

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Com o início do trabalho de Marcelo Cabo e a falta de opção para a posição no elenco, o atleta se uniu ao time profissional e fez uma boa partida contra o Nova Iguaçu. Sem Henrique e Neto Borges, que não ficarão no clube, e Riquelme, ainda sem ritmo de jogo, MT foi escolhido para se manter na lateral-esquerda, mesmo com a estreia de Zeca diante da Caldense.

Polivalente, o jovem apoiou o tempo inteiro e mostrou ter muita qualidade técnica tanto para chegar à linha fundo, quanto para trocar passes por dentro. As jogadas mais perigosas do Vasco na partida saíram dos pés de MT, que ao lado de Marquinhos Gabriel, foi o melhor da partida. A qualidade de atuar em mais de uma posição foi ressaltada pelo técnico Marcelo Cabo. MT tem feito bons jogos como lateral (Rafael Ribeiro//Vasco)- MT é um jogador muito bom jogando de meia-atacante, mas hoje vimos que podemos ganhar um bom lateral. Ao longo do futebol, alguns jogadores foram deslocados para a lateral e chegaram à Seleção. Hoje ele teve muita ação num plano tático de ele vir construindo por dentro com o Talles. Menino que vem crescendo como o Lucão, como o Pec. O Ricardo fez partida impecável, apesar de não ter feito uma partida tão boa na anterior - afirmou Marcelo Cabo, e completou.

- A gente vem trabalhando taticamente na medida do possível, mas estamos aproveitando todas as sessões de treino para fazer ajustes. Gosto que minha equipe crie essas oportunidades pelas pontas. Vamos evoluir nesse sentido. Gostei muito das alternativas e variações que tivemos no primeiro tempo. Falta um melhor acabamento e uma melhor finalização. Mais uma vez a gente sabia que a queda de rendimento seria grande porque tínhamos estreias. O MT vai me dar a alternativa de jogar de lateral, por dentro, como extremo e como segundo volante - finalizou.