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Política do Palmeiras: para travar eleição de vitalícios, conselheiro aciona justiça

José Apparecido Júnior tenta, ao lado de outros conselheiros, impedir que pleito seja realizado
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LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 08:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Instagram/Reprodução
Conforme adiantou o blog de Danilo Lavieri, do UOL, e confirmou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, José Apparecido Júnior, conselheiro do Palmeiras, protocolou, na última segunda-feira (30), uma tutela liminar de urgência, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra o presidente do Conselho Deliberativo, Seraphim Del Grande, para impedir a eleição de conselheiros vitalícios do clube.
A eleição está marcada por Del Grande para o dia 7 de dezembro sob o argumento de haver pedidos por parte de outros conselheiros. A eleição determina quem são as pessoas que, se eleitas, terão poder de decidir situações políticas do Palmeiras pelo resto de suas vidas.
O Palmeiras havia referendado a diminuição de vitalícios no clube de 148 para 100, mas a porcentagem de votação em favor da mudança não atingiu 2/3 do total dos votantes e, por isso, Del Grande alega que o estatuto não pode se alterar – ou seja, há prerrogativa para uma nova eleição para os vitalícios.Segundo falou ao blog de Lavieri, Apparecido afirma que a votação foi dividida em três alternativas e a soma das duas alternativas que pedem pela redução ultrapassa os 2/3 necessários. Ele pede, então, que não se faça uma eleição sem que seja levada em conta a vontade dos associados que referendaram a mudança.
“Houve a necessidade de propor a ação porque a presidência do Conselho Deliberativo simplesmente ignorou o resultado da Assembleia Geral de sócios. Não tenho dúvidas de que os sócios do clube decidiram diminuir o número de cadeiras de conselheiros vitalícios, e é uma pena que tenhamos que recorrer ao Judiciário para fazer valer esta decisão. Com a alteração estatutária, mais conselheiros poderão ser eleitos, e o conselho poderá ficar mais democrático e, espero, atuante”, disse o conselheiro ao UOL.
Com Apparecido, mais 23 conselheiros endossaram o documento que pede o cancelamento das eleições.

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