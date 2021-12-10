Polido, Hulk deseja retorno do Cruzeiro à Série A do Brasileirão

O Atlético-MG é o grande time de Minas Gerais no momento. O atual campeão brasileiro e mineiro de 2021, que pode empilhar mais uma taça no ano, a Copa do Brasil, virou referência o estado. E, com a boa fase do Galo, inevitavelmente vem à mente do torcedor as comparações com o rival Cruzeiro, que teve hegemonia estadual por algum tempo, além de destaque nacional em algumas temporadas. Com essa ideia de comparar e ainda cutucar o rival, o atacante Hulk, craque do Brasileirão 2021, foi questionado sobre a situação do rival Cruzeiro. Polido e político, Hulk afirmou que deseja a melhora do clube celeste, que, segundo ele, merece voltar à Série A. - O que eu desejo para eles é que as coisas possam organizar, porque tem muitos jogadores de qualidade que passaram pelo Cruzeiro, como no fenômeno Ronaldo. É um clube que merece também voltar à Série A - afirmou o atacante em entrevista à TV Bandeirantes. Hulk chegou ao Atlético-MG no começo do ano e encarou a Raposa somente no Mineiro, quando o Galo perdeu o clássico por 1 a 0. O time celeste vai para o terceiro ano na Série B e não conseguiu chegar nem ans finais do Estadual. - Do Cruzeiro, é o nosso maior rival. Sou um cara que não gosto de polêmicas, poderia estar aqui falando alguma gracinha ao maior rival. Mas respeito também. O Cruzeiro é um time grande, que fez história também. Os torcedores do Atlético-MG vão me entender também, porque eles têm que respeitar sempre o próximo-disse, comentando em seguida a rivalidade que existe entre os clubes no estado. - Primeiro é agradecer por todo esse carinho por mim, por minha família. A rivalidade é tão grande, mas mesmo assim os torcedores da equipe adversária vem me parabenizar, fala que torce para o maior rival, mas me parabeniza. A gente trabalha no mais alto nível e é muito gratificante receber o carinho. América-MG também é elogiado