Polícia identifica suspeito de invadir e vandalizar a Arena Corinthians

Segundo informações do GloboEsporte.com, a Polícia já identificou o suspeito de invadir e vandalizar a Arena Corinthians na madrugada desta quarta-feira, dia do Dérbi pela 11ª Rodada do Paulistão. Nas imagens das câmeras de segurança do estádio, apenas um indivíduo aparece na invasão. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 65º DP de São Paulo, no bairro de Arthur Alvim.De acordo com o BO, ao qual a reportagem do GE teve acesso, a invasão ocorreu às 00h14, mas foi registrada apenas às 12h48. No documento estão identificados os lugares em que foram feitas as pichações na Arena: no gramado, nas traves, em placas de publicidade e no túnel de saída de emergência. Há dizeres com referência ao Palmeiras e provocações ao Corinthians e ao goleiro Cássio, além de alguns palavrões.A investigação da Polícia teve acesso a um áudio e uma troca de mensagens, que ajudaram na identificação do suspeito palmeirense. No conteúdo desses materiais há a descrição do que teria sido feito na Arena corintiana. Diante disso, foi enviada uma equipe para a casa desse suspeito, que foi conduzido à delegacia a fim de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido nesta madrugada.