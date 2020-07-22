Polícia identifica suspeito de invadir e vandalizar a Arena Corinthians

Segundo informações do GloboEsporte.com, a Polícia já identificou o suspeito de invadir e vandalizar a Arena Corinthians na madrugada desta quarta-feira, dia do Dérbi pela 11ª Rodada do Paulistão. Nas imagens das câmeras de segurança do estádio, apenas um indivíduo aparece na invasão. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 65º DP de São Paulo, no bairro de Arthur Alvim.De acordo com o BO, ao qual a reportagem do GE teve acesso, a invasão ocorreu às 00h14, mas foi registrada apenas às 12h48. No documento estão identificados os lugares em que foram feitas as pichações na Arena: no gramado, nas traves, em placas de publicidade e no túnel de saída de emergência. Há dizeres com referência ao Palmeiras e provocações ao Corinthians e ao goleiro Cássio, além de alguns palavrões.A investigação da Polícia teve acesso a um áudio e uma troca de mensagens, que ajudaram na identificação do suspeito palmeirense. No conteúdo desses materiais há a descrição do que teria sido feito na Arena corintiana. Diante disso, foi enviada uma equipe para a casa desse suspeito, que foi conduzido à delegacia a fim de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido nesta madrugada.
O LANCE! apurou que no inicio da tarde desta quarta-feira as pichações no gramado haviam sido removidas e a Polícia já havia realizado a perícia no local. Além disso, o estádio passou por um novo processo de desinfecção, que já estava previsto antes da invasão. Portanto, não haverá mudanças de procedimentos. Segundo protocolo, as áreas de circulação das delegações serão isoladas quatro horas antes do jogo, ou seja, a partir das 17h30.
Dessa forma, a Arena estará pronta para receber o Dérbi desta quarta-feira, às 21h30, pela 11ª rodada do Paulistão-2020. O Corinthians precisa vencer para continuar vivo na competição, se empatar o perder, estará eliminado, enquanto o Palmeiras se classifica para as quartas de final com uma vitória sobre o rival.