Polícia identifica corpo e confirma morte de Emiliano Sala após acidente

Corpo de Emiliano Sala foi identificado Crédito: Reprodução/Instagram

A polícia britânica anunciou, na noite desta quinta-feira (7), que o corpo encontrado no avião submerso no Canal da Mancha foi identificado. Trata-se de Emiliano Sala.

O jogador estava desaparecido desde 21 de janeiro, quando o avião em que ele estava desapareceu no Canal da Mancha. O piloto David Ibbotson ainda não foi encontrado.

Mais cedo nesta quinta, as autoridades resgataram o corpo encontrado no avião. Utilizado pelo Departamento Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) na operação, o navio "Geo Ocean 3" chegou às 8h46 locais (6h46 de Brasília) ao porto de Portland, no extremo sul da Inglaterra.

Na última segunda-feira (4), AAIB confirmou que foi possível verificar em imagens capturadas por submarinos a presença de um corpo na parte da cabine do avião. O chefe da equipe de resgate contratada pela família de Sala para fazer buscas submarinas no Canal Mancha, David Mearns, disse que uma parte substancial dos destroços do avião que transportava o jogador foi encontrada no fundo do mar.

Primeira imagem dos destroços do avião de Emiliano Sala no fundo do Canal da Mancha Crédito: AAIB/Divulgação

Após se destacar com a camisa do Nantes, Emiliano Sala foi contratado pelo Cardiff por 15 milhões de libras (R$ 74,3 milhões), no negócio mais caro da história do clube. O jogador voltava da cidade francesa quando o avião em que estava desapareceu no Canal da Mancha.

Veja o comunicado divulgado pela polícia britânica:

O corpo trazido ao Porto de Portland hoje, quinta-feira (7), foi formalmente identificado pelos oficiais (da Polícia) de Dorset como do jogador de futebol profissional Emiliano Sala.

As famílias do sr. Sala e do piloto David Ibbotson foram atualizadas com a notícia e continuarão a ser apoiadas por policiais especilizados. Nossos pensamentos continuam com eles neste momento difícil.

Os oficiais continuarão a investigar as circunstâncias desta morte com a ajuda da Polícia de Dorset.