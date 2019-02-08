Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queda de avião

Polícia identifica corpo e confirma morte de Emiliano Sala após acidente

O jogador estava desaparecido desde 21 de janeiro, quando o avião em que ele estava desapareceu no Canal da Mancha. O piloto David Ibbotson ainda não foi encontrado

Publicado em 

08 fev 2019 às 08:22

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 08:22

Corpo de Emiliano Sala foi identificado Crédito: Reprodução/Instagram
A polícia britânica anunciou, na noite desta quinta-feira (7), que o corpo encontrado no avião submerso no Canal da Mancha foi identificado. Trata-se de Emiliano Sala.
O jogador estava desaparecido desde 21 de janeiro, quando o avião em que ele estava desapareceu no Canal da Mancha. O piloto David Ibbotson ainda não foi encontrado.
Mais cedo nesta quinta, as autoridades resgataram o corpo encontrado no avião. Utilizado pelo Departamento Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) na operação, o navio "Geo Ocean 3" chegou às 8h46 locais (6h46 de Brasília) ao porto de Portland, no extremo sul da Inglaterra.
Na última segunda-feira (4), AAIB confirmou que foi possível verificar em imagens capturadas por submarinos a presença de um corpo na parte da cabine do avião. O chefe da equipe de resgate contratada pela família de Sala para fazer buscas submarinas no Canal Mancha, David Mearns, disse que uma parte substancial dos destroços do avião que transportava o jogador foi encontrada no fundo do mar.
Primeira imagem dos destroços do avião de Emiliano Sala no fundo do Canal da Mancha Crédito: AAIB/Divulgação
Após se destacar com a camisa do Nantes, Emiliano Sala foi contratado pelo Cardiff por 15 milhões de libras (R$ 74,3 milhões), no negócio mais caro da história do clube. O jogador voltava da cidade francesa quando o avião em que estava desapareceu no Canal da Mancha.
Veja o comunicado divulgado pela polícia britânica:
O corpo trazido ao Porto de Portland hoje, quinta-feira (7), foi formalmente identificado pelos oficiais (da Polícia) de Dorset como do jogador de futebol profissional Emiliano Sala.
As famílias do sr. Sala e do piloto David Ibbotson foram atualizadas com a notícia e continuarão a ser apoiadas por policiais especilizados. Nossos pensamentos continuam com eles neste momento difícil.
Os oficiais continuarão a investigar as circunstâncias desta morte com a ajuda da Polícia de Dorset.
Infelizmente, operações de busca e resgate foram infrutíferas na localização do avião e dos dois ocupantes. Na sequência, a AAIB e uma equipe de busca privada foram enviadas para a área. Usando equipamento especializado, a equipe conseguiu localizar e identificar o avião e recuperar o corpo de Sala.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente avião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados