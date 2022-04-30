Polícia de Teresina apreende mais de 200 ingressos falsos de Altos x Flamengo e detém dois homens

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Piauí por venderem ingressos falsos para a partida entre Altos-PI e Flamengo, pela Copa do Brasil, neste domingo. Com eles foram apreendidos 200 entradas inválidas. A prisão aconteceu na manhã deste sábado, em uma lan house na Zona Sul de Teresina, capital piauiense.Além dos ingressos, foram apreendidas máquinas de impressão das entradas. Os dois homens foram presos pelo crime de falsificação de documento particular.

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O estádio Albertão teve a capacidade liberada para 25 mil espectadores e a venda dos ingressos se iniciou na última terça. Cambistas vendem entradas nos arredores do local da partida, cobrando entre R$150 e R$250.

O Altos-PI está pela primeira vez na terceira fase da Copa do Brasil e já arrecadou R$3 milhões. O mesmo montante será o premio de quem passar no confronto, que terá seu primeiro jogo neste domingo, às 16h.